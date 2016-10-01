В ближайшие годы на российских экранах выйдут сразу несколько фильмов с участием знаменитых голливудских актёров. Порадуют публику своим присутствием Антонио Бандерас, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан и Джон Малкович.

56-летнего секс-символа Антонио Бандераса россияне увидят в фэнтези-фильме «За гранью», который выйдет уже в этом году. Кино показывает авантюристов со сверъхъестественными способностями, решивших ограбить казино. Бандерас станет одним из их препятствий, пишет «РИА Новости».

К слову, Бандерас Россию решил не покидать и посетил корпоратив российского миллиардера Когана в компании Филиппа Киркорова, утверждает издание.

Ну кто бы мог подумать!) АНТОНИО БАНДЕРОС!!! Весь мир собрался вчера в Лондоне #bestweddingever #philippkirkorov #antoniobanderas Фото опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov) Янв 14 2017 в 11:45 PST

Нестареющий Арнольд Шварценеггер вместе с мастером боевых искусств Джеки Чаном снимаются в совместном российско-китайском кино «Путешествие в Китай: Тайна железной маски». Картина станет продолжением фильма «Вий».

Фото опубликовано Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) Ноя 13 2016 в 10:59 PST

«Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай. Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним вновь", — говорится в анонсе.

Известного американского актёра Джона Малковича россияне увидят в романтической картине «Про любовь 2». В ней Малкович прочтёт лекцию «Как удержать любовь в современном мире».

Отметим, первая часть фильма вышла в 2015 году и рассказала о делах сердечных сразу нескольких героев.

Фото опубликовано Про Любовь (@prolubov2017) Сен 30 2016 в 9:29 PDT

Все вышеназванные фильмы обещают выйти на экраны уже в 2017 году.



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