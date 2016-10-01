В ближайшие годы на российских экранах выйдут сразу несколько фильмов с участием знаменитых голливудских актёров. Порадуют публику своим присутствием Антонио Бандерас, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан и Джон Малкович.
56-летнего секс-символа Антонио Бандераса россияне увидят в фэнтези-фильме «За гранью», который выйдет уже в этом году. Кино показывает авантюристов со сверъхъестественными способностями, решивших ограбить казино. Бандерас станет одним из их препятствий, пишет «РИА Новости».
К слову, Бандерас Россию решил не покидать и посетил корпоратив российского миллиардера Когана в компании Филиппа Киркорова, утверждает издание.
Ну кто бы мог подумать!) АНТОНИО БАНДЕРОС!!! Весь мир собрался вчера в Лондоне #bestweddingever #philippkirkorov #antoniobanderas
Фото опубликовано Филипп Киркоров (@fkirkorov)
Нестареющий Арнольд Шварценеггер вместе с мастером боевых искусств Джеки Чаном снимаются в совместном российско-китайском кино «Путешествие в Китай: Тайна железной маски». Картина станет продолжением фильма «Вий».
«Английский путешественник Джонатан Грин получает от Петра Первого заказ на изготовление карт Дальнего Востока России. Ему вновь предстоит долгий путь, полный невероятных приключений, который приведет его в Китай.
Картограф столкнется с массой головокружительных открытий, неожиданных встреч с диковинными существами, китайскими принцессами, мастерами смертоносных боевых искусств и самим Лун-Ван, Царем всех драконов. Что может быть опаснее, чем посмотреть в глаза Вию? Разве что встретиться с ним вновь", — говорится в анонсе.
Известного американского актёра Джона Малковича россияне увидят в романтической картине «Про любовь 2». В ней Малкович прочтёт лекцию «Как удержать любовь в современном мире».
Отметим, первая часть фильма вышла в 2015 году и рассказала о делах сердечных сразу нескольких героев.
Все вышеназванные фильмы обещают выйти на экраны уже в 2017 году.
Ранее ВашГород.ру рассказывал о самых популярных по версии «Яндекса» российских фильмах и актёрах. В десятку лучших актрис вошла уроженка Кемерова.