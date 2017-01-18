В ночь с 18 на 19 января кузбассовцы отпраздновали Крещение. По традиции многие окунулись в ледяную воду в купелях, не побоясь морозов до -23°С.

В Кемерове в Крещение организовали четыре купели, как уже сообщал ВашГород.ру. Около каждой собрались очереди из желающих испытать себя. Впрочем, некоторые утверждали, что для купания в проруби в областной столице было тепло.

Фото опубликовано Roman Yanchenko (@cheromale) Янв 18 2017 в 11:16 PST

Видео опубликовано Анастасия (@nestea1991) Янв 18 2017 в 9:22 PST

Из-за тонкого льда в Новокузнецке организовали две купели в парке Водный. С вечера туда начали подтягиваться горожане. Многие на месте передумали купаться, пишет SU. Но самые морозостойкие не испугались холодов и совершили задуманное.

Фото опубликовано Сонечка Акульшина (@sonechka_andreevna2310) Янв 18 2017 в 11:24 PST

Видео опубликовано Мартынов Константин (@martynov_konstantin) Янв 18 2017 в 8:16 PST

Ранее ВашГород.ру рассказывал о том, как правильно праздновать Крещение.