В ночь с 18 на 19 января кузбассовцы отпраздновали Крещение. По традиции многие окунулись в ледяную воду в купелях, не побоясь морозов до -23°С.
В Кемерове в Крещение организовали четыре купели, как уже сообщал ВашГород.ру. Около каждой собрались очереди из желающих испытать себя. Впрочем, некоторые утверждали, что для купания в проруби в областной столице было тепло.
Если знаешь, что это твое- никого не слушай Действуй смело и не ищи оправданий #-22 #нынчетепло #sovcombank_people #Крещение2017 #Кемерово #впередкновому #всемдобра
Фото опубликовано Собаки лают- караван идет... (@blond_dgg)
Из-за тонкого льда в Новокузнецке организовали две купели в парке Водный. С вечера туда начали подтягиваться горожане. Многие на месте передумали купаться, пишет SU. Но самые морозостойкие не испугались холодов и совершили задуманное.
Ранее ВашГород.ру рассказывал о том, как правильно праздновать Крещение.