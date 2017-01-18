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#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #КРЕЩЕНИЕ2017
Внимание! В Кемерове на 8 улицах и проспектах перекроют движение

В -23°С новокузнечане и кемеровчане купались в проруби: репортаж из соцсетей

Сегодня 09:50
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В ночь с 18 на 19 января кузбассовцы отпраздновали Крещение. По традиции многие окунулись в ледяную воду в купелях, не побоясь морозов до -23°С.

В Кемерове в Крещение организовали четыре купели, как уже сообщал ВашГород.ру. Около каждой собрались очереди из желающих испытать себя. Впрочем, некоторые утверждали, что для купания в проруби в областной столице было тепло.

Из-за тонкого льда в Новокузнецке организовали две купели в парке Водный. С вечера туда начали подтягиваться горожане. Многие на месте передумали купаться, пишет SU. Но самые морозостойкие не испугались холодов и совершили задуманное.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о том, как правильно праздновать Крещение.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Инстаграм, novokuznetsk.su
Крещение купели купание в проруби

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