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Новокузнечан удивило предупреждение о падающих кусках бетона

Сегодня 10:21
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Новокузнечане продолжают рассказывать о странных и забавных вещах в городе на «Пикабу». 19 января пользователь под ником hiron68 рассказал сайту о необычном предупреждении на городском здании.

«Будьте осторожны! С карниза здания падают бетонные фрагменты!» — гласит объявление.

Своё фото «пикабушник» назвал «Суровый Новокузнецк». А пользователи пошутили, что с помощью падающих кусков бетона выполняется план по сокращению числа горожан — ведь глыба может упасть на человека, пока он читает объявление.

О том, где именно в городе здание с таким предупреждением, новокузнечанин не рассказал.

В августе 2016 года Новокузнецк прогремел во многих популярных пабликах с новостью о торжественном открытии мусорного бака, как уже сообщал ВашГород.ру. «Пикабушники» также обсуждали автосервис по-новокузнецки и морозостойкую горожанку.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: http://pikabu.ru/
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Комментарии (1)

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Добрые люди говорят...
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...шутки-шутками, но у нас в Кузнецком районе, после таджик-ремонта фасадов, со стен постоянно падают большие куски штукатурки, весом до нескольких килограммов. Такое если прилетит из-под крыши, то убить может очень легко. Тут кто-то из администрации города грозился, что такие халтурные ремонты заставят бесплатно переделывать, да что-то время идёт, а делать никто ничего не делает. Похоже халтурщики послали грозильцев-заказчиков на три буквы и отбыли на историческую родину с деньгами.
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