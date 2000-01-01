Новокузнечане продолжают рассказывать о странных и забавных вещах в городе на «Пикабу». 19 января пользователь под ником hiron68 рассказал сайту о необычном предупреждении на городском здании.

«Будьте осторожны! С карниза здания падают бетонные фрагменты!» — гласит объявление.

Своё фото «пикабушник» назвал «Суровый Новокузнецк». А пользователи пошутили, что с помощью падающих кусков бетона выполняется план по сокращению числа горожан — ведь глыба может упасть на человека, пока он читает объявление.

О том, где именно в городе здание с таким предупреждением, новокузнечанин не рассказал.

В августе 2016 года Новокузнецк прогремел во многих популярных пабликах с новостью о торжественном открытии мусорного бака, как уже сообщал ВашГород.ру. «Пикабушники» также обсуждали автосервис по-новокузнецки и морозостойкую горожанку.