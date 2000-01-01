Начальник ОГИБДД Новокузнецка Сергей Глотов рассказал о ситуации с детским травматизмом на дорогах Новокузнецка. Так, в 2016 году в ДТП пострадали 60 детей, четверо погибли.

Из этого числа пострадавших 32 пострадали при переходе дороги, причём 17 несовершеннолетних сбили на пешеходных переходах, отмечает главный инспектор города.

«Получается, что на сегодняшний день, когда автопарк значительно вырос, количество экипажей и сотрудников ГИБДД значительно сократилось, а за рулем часто оказываются безответственные и бессовестные водители, детей надо учить выживать на наших дорогах и даже в месте, предназначенном для перехода, быть предельно внимательными, наблюдать и не спешить начинать движение. Водители, хорошо зная, что необходимо остановиться и уступить место пешеходам, часто торопятся закончить маневр, обгоняют другие транспортные средства, игнорируют знаки на нерегулируемых пешеходных переходах. Между тем, в любой момент на дороге может появиться не всегда опытный и осторожный ребенок, спешащий перейти проезжую часть», — сообщил Сергей Глотов.

Как показывают итоги опроса ГИБДД Кузбасса, почти каждый второй водитель затруднился с ответом на вопрос о правилах проезда пешеходного перехода. Также были протестированы и дети. Итоги также не радуют. Так, всего 42% семиклассников школы № 37 знают элементарные правила дорожного движения.

«Не могу не сказать о халатности тех, кто не обучил детей до 7 класса важным, необходимым законам безопасности. Получается, что и родители, и педагоги самоустранились от формирования навыков безопасного поведения юных участников дорожного движения, которые в 12−13 лет не знают элементарных Правил. Осознают ли они свою недоработку с детьми или сетуют на сотрудников ГИБДД, которые, кстати, чувствуют свою косвенную вину, когда составляют годовую статистику. Вину за то, что нет должного количества камер в городе, патрульных машин и достаточного штата для работы на линии, чтобы вовремя остановить нарушителей и предотвратить аварию», — отметил начальник ОГИБДД.

За 17 дней 2017 года уже произошло 3 ДТП с участием детей. 10 января в Заводском районе автомобилист сбил девочку на «зебре». Ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу. А уже 13 января иномарка сбила 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Орджоникидзевском районе. В последнем ДТП, произошедшем 17 января, ребёнок пострадал из-за бабушки. Пожилая женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода с двухгодовалым малышом на руках и была сбита автомобилем.

«Судите сами, уважаемые читатели, кто виноват, что дороги города на сегодняшний день представляют опасность. Страдает самая уязвимая категория участников дорожного движения — дети. Не пора ли относиться серьезнее к законам дорог и хотя бы на проезжей части усмирять свой пыл, не спешить, не рисковать, не проявлять равнодушие к тем, кто рядом и хочет жить и быть здоровым, двигаясь по улицам современного, цивилизованного города. Но не в джунглях же вы, уважаемые. Хотя и там надо быть начеку», — подытожил начальник ОГИБДД по Новокузнецку Сергей Глотов.