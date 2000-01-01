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«Детей надо учить выживать на наших дорогах и даже в месте, предназначенном для перехода» — начальник ГИБДД Новокузнецка

Сегодня 11:11
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Начальник ОГИБДД Новокузнецка Сергей Глотов рассказал о ситуации с детским травматизмом на дорогах Новокузнецка. Так, в 2016 году в ДТП пострадали 60 детей, четверо погибли.

Из этого числа пострадавших 32 пострадали при переходе дороги, причём 17 несовершеннолетних сбили на пешеходных переходах, отмечает главный инспектор города.

«Получается, что на сегодняшний день, когда автопарк значительно вырос, количество экипажей и сотрудников ГИБДД значительно сократилось, а за рулем часто оказываются безответственные и бессовестные водители, детей надо учить выживать на наших дорогах и даже в месте, предназначенном для перехода, быть предельно внимательными, наблюдать и не спешить начинать движение. Водители, хорошо зная, что необходимо остановиться и уступить место пешеходам, часто торопятся закончить маневр, обгоняют другие транспортные средства, игнорируют знаки на нерегулируемых пешеходных переходах. Между тем, в любой момент на дороге может появиться не всегда опытный и осторожный ребенок, спешащий перейти проезжую часть», — сообщил Сергей Глотов.

Как показывают итоги опроса ГИБДД Кузбасса, почти каждый второй водитель затруднился с ответом на вопрос о правилах проезда пешеходного перехода. Также были протестированы и дети. Итоги также не радуют. Так, всего 42% семиклассников школы № 37 знают элементарные правила дорожного движения.

«Не могу не сказать о халатности тех, кто не обучил детей до 7 класса важным, необходимым законам безопасности. Получается, что и родители, и педагоги самоустранились от формирования навыков безопасного поведения юных участников дорожного движения, которые в 12−13 лет не знают элементарных Правил. Осознают ли они свою недоработку с детьми или сетуют на сотрудников ГИБДД, которые, кстати, чувствуют свою косвенную вину, когда составляют годовую статистику. Вину за то, что нет должного количества камер в городе, патрульных машин и достаточного штата для работы на линии, чтобы вовремя остановить нарушителей и предотвратить аварию», — отметил начальник ОГИБДД.

За 17 дней 2017 года уже произошло 3 ДТП с участием детей. 10 января в Заводском районе автомобилист сбил девочку на «зебре». Ребёнок получил травмы и был доставлен в больницу. А уже 13 января иномарка сбила 15-летнюю девочку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в Орджоникидзевском районе. В последнем ДТП, произошедшем 17 января, ребёнок пострадал из-за бабушки. Пожилая женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода с двухгодовалым малышом на руках и была сбита автомобилем.

«Судите сами, уважаемые читатели, кто виноват, что дороги города на сегодняшний день представляют опасность. Страдает самая уязвимая категория участников дорожного движения — дети. Не пора ли относиться серьезнее к законам дорог и хотя бы на проезжей части усмирять свой пыл, не спешить, не рисковать, не проявлять равнодушие к тем, кто рядом и хочет жить и быть здоровым, двигаясь по улицам современного, цивилизованного города. Но не в джунглях же вы, уважаемые. Хотя и там надо быть начеку», — подытожил начальник ОГИБДД по Новокузнецку Сергей Глотов.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
дтп гибдд детский травматизм отдел пропаганды гибдд

Комментарии (6)

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Гоша
11 0
Ребенком раньше просто жил...радовался...на велике гонял... а теперь нашим детям надо выживать!!!!! пипец!!!
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321
16 0
"Судите сами, уважаемые читатели, кто виноват, что дороги города на сегодняшний день представляют опасность."
Он в своем уме чтоб такое спрашивать? он там и сидит для того, чтоб дороги не "представляли опасность" , а не для того чтоб кассу подбивать , да план на пополнения этой кассы устанавливать,,,,
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!!!!!!
10 0
Ну ладно, автопарк вырос, это не зависит от начальника ГАИ, но вот остальные вопросы, типа уменьшившегося количества экипажей: у вас же весь ваш "небоскреб" забит сотрудниками, у которых на задах от табуреток вышарканные штаны уже блестят. Может стоит им на дорогах вредный стаж зарабатывать? Ведь они как шахтеры и металлурги на пенсию уходят!
И машины, вроде для ГАИ выделяли, и мотоциклы специальные, людей езде на них обучали...
А то, что безответственные водители на дорогах кто, как не вы, виноваты?
Что, сами граждане должны с ними войну устраивать, что ли?
Детей учат, им объясняют и в учебных заведениях, и родители, и в дошкольных учреждениях. Но что толку, когда водятлы забычив шары, топят педаль в пол и летят не глядя на знаки и светофоры, по тротуарам, а разные негодяевы и по остановкам!
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Леонора
2 0
Если водил-дебилов не наказывать, то они потом начнут давить детей целыми классами возле школ, и виноваты опять будут дети
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123
5 0
"Судите сами, уважаемые читатели, кто виноват, что дороги города на сегодняшний день представляют опасность."

И? Кто виноват-то? У заглотова не хватило мозгов, чтобы ответить на этот вопрос?
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stek
0 0
Учитывая огромное количество дефективных прокладок между рулем и сиденьем, не только детям нужно читать курсы по выживаемости в современном мире...
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