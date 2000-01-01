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Запрет табака и повышение акцизов на сигареты в России — комментарий правительства

Сегодня 11:12
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Россиийские курильщики могут вздохнуть спокойно. СМИ объявили о том, что жёсткие предложения по ограничению табака в России правительство не одобрило.

Антитабачный закон разработал Минздрав, как уже сообщал ВашГород.ру. Он мог серьёзно осложнить жизнь курильщикам. Так, ведомство предлагало ввести налог на продажу табака и электронных сигарет, значительно увеличить акцизы, запретить покупку сигарет рождённым в 2015 году и позже. Также звучала идея увеличить рабочий день курильщикам на то время, которые они тратят на вредную привычку.

Однако Минфин антитабачный закон Минздрава не поддержал, пишут Известия со ссылкой на близкий к делу источник. Раскритиковали идеи также в Минпромторге, Минэкономразвития и ФАС.

При этом в Минфине отметили, что рост акцизов на сигареты приведёт к тому, что россияне начнут изготавливать и продавать нелегальную табачную продукцию. Ведомства также не уверены, оправданно ли приравнять электронные сигареты к обычным. А в Минпромторге заявили, что бороться с курением нужно, делая популярным среди россиян здоровый образ жизни.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о масштабных изменениях пачек сигарет, которые произойдут уже в 2017 году. Мы также сообщали о повышении акцизов на табак.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: sfappeal.com
Минздрав сигареты антитабачный закон табак

Комментарии (6)

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1
8 0
ну вот миньсдрав думал думал весь мозг издумал и всё зря,,,
ща начнут очередной бред сивой кобылы выдумывать, не зря работают лоб морщат,,
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Житель
3 4
Минздрав лучше бы прямыми обязанностями занялся. Бардак в поликлиниках и больницах популизмом и словоблудием не лечится, тут работать надо. Оставьте уже безобидных курильщиков в покое, если уж делать нечего по профилю, займитесь алкоголиками и наркоманами, которые гораздо сильнее мешают жить другим.
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Макс
1 0
Минздрав лучше бы прямыми обязанностями занялся. Бардак в поликлиниках и больницах популизмом и словоблудием не лечится, тут работать надо. Оставьте уже безобидных курильщиков в покое, если уж делать нечего по профилю, займитесь алкоголиками и наркоманами, которые гораздо сильнее мешают жить другим.
Если бы большинство населения в России лечилось не за бюджетные деньги, то ваше пожелание было бы верным. А так получается, что курить или не курить мы решаем сами, но лечится от болезней, связанных с курением бежим в государственные больницы.
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смит
0 0
Сам не курю и курильщиков не люблю. Но на электронные сигареты то за что?
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местный-2
0 0
Не знаю,кто там о чем думает по поводу курения и принятия разных законов,но электронные сигареты нужно запретить.Запускаем Троянского коня...
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4321
0 0
Курить мы будем, но пить не бросим.....
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