Россиийские курильщики могут вздохнуть спокойно. СМИ объявили о том, что жёсткие предложения по ограничению табака в России правительство не одобрило.

Антитабачный закон разработал Минздрав, как уже сообщал ВашГород.ру. Он мог серьёзно осложнить жизнь курильщикам. Так, ведомство предлагало ввести налог на продажу табака и электронных сигарет, значительно увеличить акцизы, запретить покупку сигарет рождённым в 2015 году и позже. Также звучала идея увеличить рабочий день курильщикам на то время, которые они тратят на вредную привычку.

Однако Минфин антитабачный закон Минздрава не поддержал, пишут Известия со ссылкой на близкий к делу источник. Раскритиковали идеи также в Минпромторге, Минэкономразвития и ФАС.

При этом в Минфине отметили, что рост акцизов на сигареты приведёт к тому, что россияне начнут изготавливать и продавать нелегальную табачную продукцию. Ведомства также не уверены, оправданно ли приравнять электронные сигареты к обычным. А в Минпромторге заявили, что бороться с курением нужно, делая популярным среди россиян здоровый образ жизни.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о масштабных изменениях пачек сигарет, которые произойдут уже в 2017 году. Мы также сообщали о повышении акцизов на табак.