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Внимание! В Кемерове на 8 улицах и проспектах перекроют движение

Следком расследует гибель кемеровчанина под колёсами поезда

Сегодня 11:43
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18 января в Кемерове под поезд попал 21-летний парень. Это случилось в 16.45 между станциями Притомье и Латыши.

Трагедия могла произойти из-за того, что кемеровчанин шёл вдоль путей в наушниках. Полицейские предварительно установили, что на парне также был объёмный капюшон. Машинист поезда подавал громкие сигналы, но погибший на них не отреагировал.

Не помогло и экстренное торможение — поезд всё же наехал на молодого человека, и тот от полученных травм скончался на месте. Об этом рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

Сейчас по факту происшествия проводят доследственную проверку. Правоохранители просят кузбассовцев быть внимательными, находясь у железнодорожных путей.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: prosyktyvkar.ru
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