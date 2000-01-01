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Врачи лечили кузбассовца от отравления, а оказался инфаркт: мужчина в реанимации

Сегодня 12:52
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В редакцию сайта ВашГород.ру обратилась девушка, которая сообщила о том, что медики не смогли отличить отравление от инфаркта. Врачебная ошибка едва не стоила её дедушке жизни.

Произошло всё 14 января в селе Безруково, где и проживал мужчина. Ему стало плохо. Скорая помощь увезла пожилого человека в Новокузнецкую сельскую больницу.

«Мы вызвали бригаду скорой помощи и как не странно она приехала быстро (умереть не дали), в тяжёлом состоянии его забрали в нашу Новокузнецкую сельскую больницу. Врач фельдшер поставил диагноз: „внутриутробное кровотечение“. Привезли его, сделали узи, диагноз не подтвердился, не подняв его даже в палату, а оставив его в интенсивной палате на первом этаже в бессознательном состоянии, пригласили пожилую женщину врача Нину Васильевну, она поставила диагноз „отравление“ без каких либо анализов и сказала надо лечить дома», — сообщила журналистам ВашГород.ру внучка пострадавшего Ксения Д.

В итоге пенсионера привезли домой. Родственники начали лечить его от отравления. Однако самочувствие кузбассовца ухудшалось. Не видя улучшений, близкие вновь отвезли дедушку в больницу, где он прошёл обследование.

«После ЭКГ нам ставят диагноз „обширный инфаркт“. Человек чуть не умер, а она отправила его домой, что за врачи пошли? И почему в выходной день не работают кабинеты ЭКГ? Мы все выходные лечили ему отравление, с каждым днём ему становилось хуже и хуже! Его экстренно перевезли в 1-ую городскую больницу, где сразу положили в реанимацию!», — добавила внучка пострадавшего.

Ксения отметила, что в настоящее время дедушка идёт на поправку. Однако пока врачи не пускают к нему посетителей. Близкие пенсионера написали жалобу на имя главного врача Сельской больницы.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: boombob.ru
врачи ошибочный диагноз инфаркт халатность врачей

Комментарии (20)

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1
5 0
Хорошо, что в 1 попал, а не во 2 больницу. Там бы точно не откачали.
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Андрей
8 1
Коновалы одним словом,это еще не жертвы ЕГЭ дальше хуже!А Нину Васильевну на пенсию уже пора
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Прынц на сером козле
5 0
К нам,бабушке стало плохо с сердцем, 2 января скорая ехала 8 ( восемь,Карл) часов!!! На звонки в скорую ответ один : "у нас много вызовов... Ждать будете? " Слава Богу,жива отсталась,т.к все таки приехали .. А в больнице,2-ой городской, и брать не хотели... Что вы ,типа, хотите,это старость... Так и живем...
ответить
Dfcz
0 0
У меня так друга врачи осмотрели. Домой вызвали скорою, но так как он на ногах ему поставили диагноз отравление и сказали лечить желудок. Только когда совсем худо ему стало его в кардиологию положили В итоге операция и реалитация...
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Екарный Бабай
1 2
Коновалы одним словом,это еще не жертвы ЕГЭ дальше хуже!А Нину Васильевну на пенсию уже пора
А тебе куда? Убогий.
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Екарный Бабай
2 3
Почитайте статью и свои комментарии,даже с функцией правки,вы не можете грамотно написать. Бездари и неучи. Внутриутробное кровотечение,к нам бабушке стало плохо,в какой луже вы учились? Несколько дней они лечили дома от отравления,за это время инфаркт и образовался,на фоне отравления,скорее всего алкогольного. Кстати где ваша главная,обиженная медициной Татьяна,тут для неё столько раздолья.
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*
2 1
Желудочный инфаркт действительно сложно диагностируется. Поэтому обвинять врачей во всех бедах нельзя. Я думаю, в таких случаях обязательно нужно сообщать, что есть или были проблемы с сердцем.
Абдоминальный (желудочный) инфаркт характеризуется спазматической или режущей болью в подложечной зоне с тошнотой и позывами рвоты. Он абсолютно маскирует истинную причину боли в сердце, «мимикрируя» под проблемы пищеварения. Болезненность возникает только в области желудка вместе с дурнотой, создавая ложное впечатление, что эти признаки отравления испорченными продуктами или обычный приступ гастрита.
Специфика боли и тошноты при этом виде инфаркта:
Боль появляется внезапно, что свойственно гастритам, язве пищеварительных органов, пищевым отравлениям, развивается быстро, нарастая до крайне выраженных ощущений.
Боль начинается без связи с употреблением продуктов, а приступ рвоты не дает пациенту облегчения.
Как правило, у людей с подобным приступом прежде неоднократно возникали приступы стенокардии.
ответить
Екарный Бабай
2 1
У меня так друга врачи осмотрели. Домой вызвали скорою, но так как он на ногах ему поставили диагноз отравление и сказали лечить желудок. Только когда совсем худо ему стало его в кардиологию положили В итоге операция и реалитация...
Операция и реалитация,это что такое. На фоне алкоголя в космос полетел. Жрете пойло до синевы,а потом вам все виноваты и обязаны.
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Тактика
0 0
Ничего не обычного... во 2 й п/ке так и сказали :"где все эти процедуры будете делать ?..у нас ничего нет".. докторов нет!.. А уж 1 я больница - царица..просторные сталинские стены...и ни людей...ни проблем...
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Шпили-вилли
1 0
Почитайте статью и свои комментарии,даже с функцией правки,вы не можете грамотно написать. Бездари и неучи. Внутриутробное кровотечение,к нам бабушке стало плохо,в какой луже вы учились? Несколько дней они лечили дома от отравления,за это время инфаркт и образовался,на фоне отравления,скорее всего алкогольного. Кстати где ваша главная,обиженная медициной Татьяна,тут для неё столько раздолья.
Абсолютно верно
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смит
1 0
Что опять врачи не виноваты? Кто-то их куда-то не пускал?
ответить
смит
0 0
Моего деда в подобной ситуации не спасли.
ответить
Бусина
0 0
К нам,бабушке стало плохо с сердцем, 2 января скорая ехала 8 ( восемь,Карл) часов!!! На звонки в скорую ответ один : "у нас много вызовов... Ждать будете? " Слава Богу,жива отсталась,т.к все таки приехали .. А в больнице,2-ой городской, и брать не хотели... Что вы ,типа, хотите,это старость... Так и живем...
Как мне сказала одна врач, в приоритете у "скорой" трудоспособное население!!!! И поедут вперед к 30 летнему пациенту, и только потом к 50 летнему, а к старикам в последнюю очередь.....
ответить
читатель
2 2
Что раскудактались писари ! Ошибки на этих высказываниях одно. Умный не заметит,а буквоед подавится от своей грамотёхи. Беда в обучении грамматики при демократах. Но это ладно здесь ошибки в правописании. Вот когда такие же бездыри, и тем более врачи на пустяшном диагнозе ошибаются дважды!!!! Вот где беда и страшная лишить по ошибке жизни человека. Таким врачам, медработникам не в медицине работать,а в трамвайном парке работать по замене колесных пар при их износе. Там проще : увидят круглые колёса или квадратные. Там ума не надо. А то у нас сейчас,что ЖКХ,что медицина непотопляемые =всегда правы.
ответить
*
1 0
Что раскудактались писари ! Ошибки на этих высказываниях одно. Умный не заметит,а буквоед подавится от своей грамотёхи. Беда в обучении грамматики при демократах. Но это ладно здесь ошибки в правописании. Вот когда такие же бездыри, и тем более врачи на пустяшном диагнозе ошибаются дважды!!!! Вот где беда и страшная лишить по ошибке жизни человека. Таким врачам, медработникам не в медицине работать,а в трамвайном парке работать по замене колесных пар при их износе. Там проще : увидят круглые колёса или квадратные. Там ума не надо. А то у нас сейчас,что ЖКХ,что медицина непотопляемые =всегда правы.
Специалисты не всегда могут в поломке машины разобраться, только не нужно утверждать, что не понимают такие вещи только бездари. А здесь проблемы в более сложной системе -такой как человек. И вы являетесь медиком, чтобы судить, какой диагноз пустячный а какой нет, при этом не видя ни пациента ни результатов его обследования? Да вы гений, батенька. По фотографиям не лечите?
ответить
*
2 1
Как мне сказала одна врач, в приоритете у "скорой" трудоспособное население!!!! И поедут вперед к 30 летнему пациенту, и только потом к 50 летнему, а к старикам в последнюю очередь.....
Как ни страшно это звучит, но для выживания общества и его функционирования именно такой порядок самый правильный и логичный. Почему когда при родах перед врачами встаёт вопрос кого спасать, мать или ребёнка, всегда выбирают мать? Не задумывались?
ответить
Ксения
2 0
Почитайте статью и свои комментарии,даже с функцией правки,вы не можете грамотно написать. Бездари и неучи. Внутриутробное кровотечение,к нам бабушке стало плохо,в какой луже вы учились? Несколько дней они лечили дома от отравления,за это время инфаркт и образовался,на фоне отравления,скорее всего алкогольного. Кстати где ваша главная,обиженная медициной Татьяна,тут для неё столько раздолья.
Умник!!!!Мужчина не пьёт уже больше 10 лет!!!и рот прикрой свой
ответить
Екарный Бабай
0 1
Умник!!!!Мужчина не пьёт уже больше 10 лет!!!и рот прикрой свой
Конечно не пьет,бабаськи потному бизону рассказывать будете. Заливает поди залихвацки.
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местный-2
1 0
Конечно не врач...Но если бы ЭКГ сделали,то увидели бы...а так,можно действительно попутать.Только при отравлении,мне кажется,человек должен быть в сознании.
Надо же,дедушка да еще и с обширным инфарктом,сумел выжить....Молодец,старая закалка.
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Артем
0 0
У меня так же у дедушки микроинсульт стукнул, врачи приехали говорят да он пьяный (ориентация нарушена, елее встает, чуть не падает). И уехали.
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