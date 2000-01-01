В редакцию сайта ВашГород.ру обратилась девушка, которая сообщила о том, что медики не смогли отличить отравление от инфаркта. Врачебная ошибка едва не стоила её дедушке жизни.

Произошло всё 14 января в селе Безруково, где и проживал мужчина. Ему стало плохо. Скорая помощь увезла пожилого человека в Новокузнецкую сельскую больницу.

«Мы вызвали бригаду скорой помощи и как не странно она приехала быстро (умереть не дали), в тяжёлом состоянии его забрали в нашу Новокузнецкую сельскую больницу. Врач фельдшер поставил диагноз: „внутриутробное кровотечение“. Привезли его, сделали узи, диагноз не подтвердился, не подняв его даже в палату, а оставив его в интенсивной палате на первом этаже в бессознательном состоянии, пригласили пожилую женщину врача Нину Васильевну, она поставила диагноз „отравление“ без каких либо анализов и сказала надо лечить дома», — сообщила журналистам ВашГород.ру внучка пострадавшего Ксения Д.

В итоге пенсионера привезли домой. Родственники начали лечить его от отравления. Однако самочувствие кузбассовца ухудшалось. Не видя улучшений, близкие вновь отвезли дедушку в больницу, где он прошёл обследование.

«После ЭКГ нам ставят диагноз „обширный инфаркт“. Человек чуть не умер, а она отправила его домой, что за врачи пошли? И почему в выходной день не работают кабинеты ЭКГ? Мы все выходные лечили ему отравление, с каждым днём ему становилось хуже и хуже! Его экстренно перевезли в 1-ую городскую больницу, где сразу положили в реанимацию!», — добавила внучка пострадавшего.

Ксения отметила, что в настоящее время дедушка идёт на поправку. Однако пока врачи не пускают к нему посетителей. Близкие пенсионера написали жалобу на имя главного врача Сельской больницы.