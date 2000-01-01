На прошедших выходных по кузбасским и даже федеральным СМИ начала распространяться информация о якобы изнасиловании девушки-риелтора новокузнечанином. Как уже сообщал ВашГород.ру, Ксения М. рассказала об этом в соцсетях, выложив при этом фотографию и копию паспорта мужчины.

Журналисту ВашГород.ру удалось связаться с мужчиной, которого обвинили в изнасиловании. Олег А. рассказал нам свою версию произошедшего.

По словам новокузнечанина, он никого не насиловал. Обвинение в этом в соцсетях стало для него полной неожиданностью. Родители мужчины очень переживают за него. На деле же, предполагает Олег, его преследуют члены религиозного общества, которое он покинул.

«Я думаю, что это делает Мальцев Олег Викторович из Украины, учёный, из Академии славянских прикладных наук. Я у него учился, а потом ушёл. Много людей жалуются на него, что он преследует их после ухода, это можно в интернете даже найти. Мы с ним заключали договор о передаче информации, поэтому у него есть сведения обо мне — копия паспорта, например», — рассказал ВашГород.ру Олег А.

В полицию Олег не планирует обращаться, так как не уверен до конца, что его преследует именно Мальцев.

Отметим, информация об неком Мальцеве Олеге Викторовиче в сети действительно есть. У него есть свой сайт, на котором он значится как «ученый-прикладник, руководитель НИИ «Международное судьбоаналитическое сообщество».

Также в сети можно встретить многочисленные статьи о Мальцеве О.В. как мошеннике и сектанте. Таковым его считают и в Русской православной церкви.

Есть в сети и упоминания о преследовании решивших покинуть общество.

Журналистам ВашГород.ру также удалось найти документальный фильм о преследованиях людей, решивших выйти из «Академии прикладных наук». Его можно посмотреть здесь.