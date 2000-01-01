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Обвинённый в изнасиловании новокузнечанин рассказал, как всё было на самом деле

Сегодня 13:03
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На прошедших выходных по кузбасским и даже федеральным СМИ начала распространяться информация о якобы изнасиловании девушки-риелтора новокузнечанином. Как уже сообщал ВашГород.ру, Ксения М. рассказала об этом в соцсетях, выложив при этом фотографию и копию паспорта мужчины.

Журналисту ВашГород.ру удалось связаться с мужчиной, которого обвинили в изнасиловании. Олег А. рассказал нам свою версию произошедшего.

По словам новокузнечанина, он никого не насиловал. Обвинение в этом в соцсетях стало для него полной неожиданностью. Родители мужчины очень переживают за него. На деле же, предполагает Олег, его преследуют члены религиозного общества, которое он покинул.

«Я думаю, что это делает Мальцев Олег Викторович из Украины, учёный, из Академии славянских прикладных наук. Я у него учился, а потом ушёл. Много людей жалуются на него, что он преследует их после ухода, это можно в интернете даже найти. Мы с ним заключали договор о передаче информации, поэтому у него есть сведения обо мне — копия паспорта, например», — рассказал ВашГород.ру Олег А.

В полицию Олег не планирует обращаться, так как не уверен до конца, что его преследует именно Мальцев.

Отметим, информация об неком Мальцеве Олеге Викторовиче в сети действительно есть. У него есть свой сайт, на котором он значится как «ученый-прикладник, руководитель НИИ «Международное судьбоаналитическое сообщество».

Также в сети можно встретить многочисленные статьи о Мальцеве О.В. как мошеннике и сектанте. Таковым его считают и в Русской православной церкви.

Есть в сети и упоминания о преследовании решивших покинуть общество.

Журналистам ВашГород.ру также удалось найти документальный фильм о преследованиях людей, решивших выйти из «Академии прикладных наук». Его можно посмотреть здесь.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: соцсети, http://www.sektoved.ru/, http://ansobor.ru/, http://www.liveinternet.ru/, http://www.lawinrussia.ru/
изнасилование секта обвинение в изнасиловании Олег Мальцев

Комментарии (11)

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Корифей
3 0

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Анонимный пользователь
10 0
Вот так поворот! А в соц сетях деятели пацана успели обвинить во всех смертных грехах
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Екатерина
15 3
Пусть подаёт в суд за клевету. Сейчас кто нибудь его узнает из народа на улице и не дай бог убьют так, а он ни в чем не виноват.
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Ваня
6 5
Пусть подаёт в суд за клевету. Сейчас кто нибудь его узнает из народа на улице и не дай бог убьют так, а он ни в чем не виноват.
Вот поэтому то и ужасно омерзительно! А толпа что? Она делает всегда выводы не основываясь на доказательствах. Стадо...
ответить
Умный
4 6
Вот поэтому то и ужасно омерзительно! А толпа что? Она делает всегда выводы не основываясь на доказательствах. Стадо...
Сам ты стало то что озвучили сторону этого парня ничего ещё не доказывает! Может это он просто выкрутится из ситуации решил!
ответить
Умный
0 0
Сам ты стало то что озвучили сторону этого парня ничего ещё не доказывает! Может это он просто выкрутится из ситуации решил!
*стадо
ответить
Русин
1 3
Если не виноват, то не понятно, почему он не предъявляет никаких претензий к тем, кто оклеветал его публично в электронных СМИ. Подай в суд заявление о клевете и там выяснятся все детали. Кто виноват и в чём? А, так получается мутно всё. Если этот парень не привлекает в судебном порядке сестру потерпевшей, которая, якобы, оклеветала его, то это может означать, что ему есть чего опасаться по факту изнасилования.
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Екарный Бабай
2 0
Сам ты стало то что озвучили сторону этого парня ничего ещё не доказывает! Может это он просто выкрутится из ситуации решил!
Прочитай что написал и осознай что ты НЕ УМНЫЙ.
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*
9 0
Если не виноват, то не понятно, почему он не предъявляет никаких претензий к тем, кто оклеветал его публично в электронных СМИ. Подай в суд заявление о клевете и там выяснятся все детали. Кто виноват и в чём? А, так получается мутно всё. Если этот парень не привлекает в судебном порядке сестру потерпевшей, которая, якобы, оклеветала его, то это может означать, что ему есть чего опасаться по факту изнасилования.
В сектах так обрабатывают людей, что они и рта боятся открыть, не то что в суд обращаться. Я не верю в виновность парня, потому что при изнасиловании женщина первым делом идёт в полицию, а не в социальных сетях освещает такое трагическое для неё событие. Психологически человек не хочет чтобы о таком стыде, как ему кажется, знало много людей. Тем более не понятно, чего она или Ее родственники хотят. Они хотела якобы найти насильника. Ну нашли насильника, он и не скрывается, дальше что они делать собираются?
ответить
вася
0 0
Если не виноват, то не понятно, почему он не предъявляет никаких претензий к тем, кто оклеветал его публично в электронных СМИ. Подай в суд заявление о клевете и там выяснятся все детали. Кто виноват и в чём? А, так получается мутно всё. Если этот парень не привлекает в судебном порядке сестру потерпевшей, которая, якобы, оклеветала его, то это может означать, что ему есть чего опасаться по факту изнасилования.
ты в уме ваще??? кого они искать будут фейковую сестру? Где ты её найдёшь? чудилы эти в хохляндии сидят.
ответить
вася
0 0
В сектах так обрабатывают людей, что они и рта боятся открыть, не то что в суд обращаться. Я не верю в виновность парня, потому что при изнасиловании женщина первым делом идёт в полицию, а не в социальных сетях освещает такое трагическое для неё событие. Психологически человек не хочет чтобы о таком стыде, как ему кажется, знало много людей. Тем более не понятно, чего она или Ее родственники хотят. Они хотела якобы найти насильника. Ну нашли насильника, он и не скрывается, дальше что они делать собираются?
чё ты ему про секты рассказываешь, он и так всё о них знает, тот ещё славянин...
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