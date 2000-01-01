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В Новокузнецке подрались два депутата: подробности

Сегодня 14:18
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Новость о двух подравшихся депутатах Новокузнецкого горсовета за несколько дней успела облететь множество областных СМИ. Как уже сообщал ВашГород.ру, стычка произошла между Сергеем Ливадным из «Единой России» и Эдуардом Тяпикиным из ЛДПР.

Такой случай в Новокузнецком горсовете произошёл впервые, пишет SU. А причиной стали вовсе не законы, а замечание одного из народных избранников по поводу разговоров не по существу. Депутат Эдуард Тяпикин утверждает, что после этого и возникла драка.

По словам Тяпикина, единоросс Сергей Ливадный набросился на него сзади в гардеробе, натянул на него куртку и пытался ударить по лицу. Тяпикин хотел дать сдачи, но у него это не вышло.

Напомним, Эдуард Тяпикин решил не прощать обидчика и написал заявление в полицию. А вот как после этого коллеги будут работать дальше, неизвестно.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: кадр видео
депутаты драка новокузнецкий горсовет

Комментарии (4)

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1
1 0
"лицо" у этого "избранника" как у типичного маньяка или психбольного....... у них психиатра не проходят ?
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Серый
0 0
Отправить обоих в спортзал кикбоксинга. Позвать все ведущие телеканалы. Кто проиграл - выгнать из партии и Горсовета. Кто выиграл, тому слава и почет, медаль... И тоже выгнать из-за отсутствия ума! Понабрали в Думы и советы людей из песочницы...
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Серый
0 0
Да, забыл еще добавить про тотализатор! На вырученные деньги от боев можно реально поднимать город с колен! (а на одних этих депутатах можно не останавливаться, их у нас еще ой как много). Для пущей важности по блату туда-же нашего местного комментатора Колю-йети впихнуть.
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Леонора
0 0
Им по морде надо чайником и отправить улицы мести
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