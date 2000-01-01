Новость о двух подравшихся депутатах Новокузнецкого горсовета за несколько дней успела облететь множество областных СМИ. Как уже сообщал ВашГород.ру, стычка произошла между Сергеем Ливадным из «Единой России» и Эдуардом Тяпикиным из ЛДПР.

Такой случай в Новокузнецком горсовете произошёл впервые, пишет SU. А причиной стали вовсе не законы, а замечание одного из народных избранников по поводу разговоров не по существу. Депутат Эдуард Тяпикин утверждает, что после этого и возникла драка.

По словам Тяпикина, единоросс Сергей Ливадный набросился на него сзади в гардеробе, натянул на него куртку и пытался ударить по лицу. Тяпикин хотел дать сдачи, но у него это не вышло.

Напомним, Эдуард Тяпикин решил не прощать обидчика и написал заявление в полицию. А вот как после этого коллеги будут работать дальше, неизвестно.