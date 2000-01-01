Областная ГИБДД напомнила кузбассовцам о хорошей скидке при оформлении госуслуг через Единый портал госуслуг. Как уже сообщал ВашГород.ру, граждане могут сэкономить до 30% от стоимости.

Скидка доступна и автомобилистам. Например, при постановке машины на учёт и личном обращении водитель отдаст 2850 рублей, а при подаче заявления и оплате через интернет — 1995 рублей.

Новый закон действует с 1 января 2017 года. Под него попадают и другие госуслуги, как уже сообщал ВашГород.ру — оформление общероссийского паспорта, свидетельства о браке, рождении, собственности и водительского удостоверение.

Важно: скидка действует только для физических лиц.