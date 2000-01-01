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Кузбассовцам напомнили, как сэкономить при оплате госуслуг

Сегодня 14:45
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Областная ГИБДД напомнила кузбассовцам о хорошей скидке при оформлении госуслуг через Единый портал госуслуг. Как уже сообщал ВашГород.ру, граждане могут сэкономить до 30% от стоимости.

Скидка доступна и автомобилистам. Например, при постановке машины на учёт и личном обращении водитель отдаст 2850 рублей, а при подаче заявления и оплате через интернет — 1995 рублей.

Новый закон действует с 1 января 2017 года. Под него попадают и другие госуслуги, как уже сообщал ВашГород.ру — оформление общероссийского паспорта, свидетельства о браке, рождении, собственности и водительского удостоверение.

Важно: скидка действует только для физических лиц.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: novomoskovsk-ua.info
госуслуги скидка

Комментарии (1)

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Лена
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Ага, попробовала оформить загранпаспорт, пишут извините, в связи со сменой реквизитов платите через Сбербанк без скидки 3500. Главное через Сбербанк, если платить реквизиты уже поменяны, а если со скидкой через сайт, то реквизиты еще не поменяны. Вот кому жаловаться, Медведеву что-ли?
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