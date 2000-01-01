На смену морозам в Кузбасс идёт потепление со снежной и ветреной погодой, сообщили в Кемеровском гидрометеоцентре.

В пятницу в области ожидается снег, туман и гололёд. Температура днём составит -9,-14°С, ночью -12,-17°С.

Потепление продолжится в субботу. Днём будет -2,-7°С, ночью -6,-11°С. Синоптики обещают снег и метели.

В воскресенье кузбассовцев снова ждёт ветер и снег. Дневная температура составит -2,-7°С, ночная -5,-10°С.

Тёплая погода порадует кузбассовцев в понедельник, но затем снова придёт похолодание.

Подробнее о погоде на неделю читайте на ВашГород.ру в понедельник 23 января.