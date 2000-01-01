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Синоптики рассказали, когда в Новосибирск придёт тепло

Когда в Кузбассе потеплеет — прогноз погоды

Сегодня 15:12
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На смену морозам в Кузбасс идёт потепление со снежной и ветреной погодой, сообщили в Кемеровском гидрометеоцентре.

В пятницу в области ожидается снег, туман и гололёд. Температура днём составит -9,-14°С, ночью -12,-17°С.

Потепление продолжится в субботу. Днём будет -2,-7°С, ночью -6,-11°С. Синоптики обещают снег и метели.

В воскресенье кузбассовцев снова ждёт ветер и снег. Дневная температура составит -2,-7°С, ночная -5,-10°С.

Тёплая погода порадует кузбассовцев в понедельник, но затем снова придёт похолодание.

Подробнее о погоде на неделю читайте на ВашГород.ру в понедельник 23 января.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: sharemp3.me
погода

Комментарии (1)

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КмК
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А, что блин холодало что ли!!! Нормальная погода!
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