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#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #КРЕЩЕНИЕ2017
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Смог, моржи и собака-бульдозер: ваш город вашими глазами

Сегодня 07:00
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На ВашГород.ру выходит традиционный пятничный выпуск рубрики «Ваш город вашими глазами». Сегодняшняя подборка фото и видео из соцсетей получилась по-настоящему зимней: тут и купание в проруби, и потрясающей красоты закат над снегами, и собака-сибиряк. Наливайте чайку и устраивайтесь перед монитором!

Если вы хотите увидеть своё фото или видео в рубрике, публикуйте его во «ВКонтакте», «Фейсбуке» или «Инстаграме» с хештегом #вашгород, или присылайте нам на почту news@vashgorod.ru.

Главным событием этой недели в Новокузнецке стало купание в проруби в Крещение. «Моржи» основательно подготовились и не побоялись ледяной воды в двадцатиградусный холод.

Погода самая Крещенская!!! #крещение #прорубь #вода #купель #новокузнецк #кузня

Видео опубликовано Сергей (@sergey_kazantsev)

Новокузнечане окунаются в воду, а маленькие собачки — в снежок. Вот такого пёсика-бульдозера горожанка Екатерина показала всем желающим.

В непростых экологических условиях новокузнечане стараются увидеть красоту — и в чёрной Абушке, и в смоге…

Новокузнецкий смог - красив и уникален #nvkz #зима #novokuznetsksu

Фото опубликовано Новости Новокузнецка (@novokuznetsk.su)

Ночная река Аба. #новокузнецк #sigma 120" F8

Фото опубликовано Алексей (@naturalist_photo)

А вечером в среду горожан порадовал необыкновенной красоты закат.

Следующую подборку из соцсетей смотрите на ВашГород.ру в пятницу 27 января.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: Инстаграм
ваш город вашими глазами

Комментарии (5)

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*
0 4
А где у гражданина нательный крестик? На груди набит?
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Мика
0 0
А где у гражданина нательный крестик? На груди набит?
Не обязательно носить крестик, чтобы быть верующим.
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Илья
1 0
С необыкновеннойкрасотызакатом погорячились
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*
0 1
Не обязательно носить крестик, чтобы быть верующим.
Для православного христианина ношение нательного крестика обязательно, особенно в случаях исполнения обрядов. Или погружение в иордань это просто русская забава, не связанная с праздником Крещения? В таком случае без проблем, можно и без креста и практически голышом, когда весь стыд виден.
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Мика
0 0
Для православного христианина ношение нательного крестика обязательно, особенно в случаях исполнения обрядов. Или погружение в иордань это просто русская забава, не связанная с праздником Крещения? В таком случае без проблем, можно и без креста и практически голышом, когда весь стыд виден.
Зачем сразу голышом? У вас прям радикальные взгляды. Если придерживаться строго православия, то да, крестик нужен, но вера и религия разные вещи, я предпочитаю первое и считаю, что некоторые обряды рпц не так прям важны. Ведь можно носить крестик и делать далеко не хорошие вещи, а можно без крестика верить в Бога и жить по его заветам. Думаю, в рай скорее пустят второго)
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