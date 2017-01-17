На ВашГород.ру выходит традиционный пятничный выпуск рубрики «Ваш город вашими глазами». Сегодняшняя подборка фото и видео из соцсетей получилась по-настоящему зимней: тут и купание в проруби, и потрясающей красоты закат над снегами, и собака-сибиряк. Наливайте чайку и устраивайтесь перед монитором!
Если вы хотите увидеть своё фото или видео в рубрике, публикуйте его во «ВКонтакте», «Фейсбуке» или «Инстаграме» с хештегом #вашгород, или присылайте нам на почту news@vashgorod.ru.
Главным событием этой недели в Новокузнецке стало купание в проруби в Крещение. «Моржи» основательно подготовились и не побоялись ледяной воды в двадцатиградусный холод.
Погода самая Крещенская!!! #крещение #прорубь #вода #купель #новокузнецк #кузня
Видео опубликовано Сергей (@sergey_kazantsev)
Новокузнечане окунаются в воду, а маленькие собачки — в снежок. Вот такого пёсика-бульдозера горожанка Екатерина показала всем желающим.
Когда зима в Сибири,а ты скотч-терьер . . . #скотчтерьер #шотландскийтерьер #абердинскийтерьер #scottishterriers #scottishterriersofinstagram #собака #моясобака #пес #хвостпистолетом #зима #снег #сугробы #не_видно_ни_зги #сибирь #сибиряк #siberia #nvkz #новокузнецк
Фото опубликовано Ekaterina Galantseva (@galanceva_e)
В непростых экологических условиях новокузнечане стараются увидеть красоту — и в чёрной Абушке, и в смоге…
Новокузнецкий смог - красив и уникален #nvkz #зима #novokuznetsksu
Фото опубликовано Новости Новокузнецка (@novokuznetsk.su)
Ночная река Аба. #новокузнецк #sigma 120" F8
Фото опубликовано Алексей (@naturalist_photo)
А вечером в среду горожан порадовал необыкновенной красоты закат.
Следующую подборку из соцсетей смотрите на ВашГород.ру в пятницу 27 января.