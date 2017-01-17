На ВашГород.ру выходит традиционный пятничный выпуск рубрики «Ваш город вашими глазами». Сегодняшняя подборка фото и видео из соцсетей получилась по-настоящему зимней: тут и купание в проруби, и потрясающей красоты закат над снегами, и собака-сибиряк. Наливайте чайку и устраивайтесь перед монитором!

Если вы хотите увидеть своё фото или видео в рубрике, публикуйте его во «ВКонтакте», «Фейсбуке» или «Инстаграме» с хештегом #вашгород, или присылайте нам на почту news@vashgorod.ru.

Главным событием этой недели в Новокузнецке стало купание в проруби в Крещение. «Моржи» основательно подготовились и не побоялись ледяной воды в двадцатиградусный холод.

Фото опубликовано Недвецкий Станислав (@bachibuzuk) Янв 19 2017 в 12:39 PST

Погода самая Крещенская!!! #крещение #прорубь #вода #купель #новокузнецк #кузня Видео опубликовано Сергей (@sergey_kazantsev) Янв 18 2017 в 11:02 PST

Новокузнечане окунаются в воду, а маленькие собачки — в снежок. Вот такого пёсика-бульдозера горожанка Екатерина показала всем желающим.

В непростых экологических условиях новокузнечане стараются увидеть красоту — и в чёрной Абушке, и в смоге…

Новокузнецкий смог - красив и уникален #nvkz #зима #novokuznetsksu Фото опубликовано Новости Новокузнецка (@novokuznetsk.su) Янв 19 2017 в 1:50 PST

Ночная река Аба. #новокузнецк #sigma 120" F8 Фото опубликовано Алексей (@naturalist_photo) Янв 18 2017 в 12:38 PST

А вечером в среду горожан порадовал необыкновенной красоты закат.

Фото опубликовано polozz (@forest_.princess) Янв 18 2017 в 3:02 PST

Фото опубликовано Надин (@sna.work81) Янв 18 2017 в 2:48 PST

Следующую подборку из соцсетей смотрите на ВашГород.ру в пятницу 27 января.