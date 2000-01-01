18 и 19 января, православные отмечали праздник Крещения Господня. Традиционно в этот день верующие идут окунаться в проруби. Многие жители южной столицы Кузбасса каждый год не только решаются окунуться в прорубь, но и берут с собой детей.

Для удобства новокузнечан в ночь с 18 на 19 января до парка Водный курсировал автобус. На месте купания новокузнечанам предлагали горячи чай и кашу приготовленную на полевой кухне. Подходы к прорубям были обустроены по всем правилам.