Выходные всё больше радуют новокузнечан, ведь новогодние праздники давно прошли, а до отпуска у многих далеко. Если вам хочется с пользой и интересно провести выходные, воспользуйтесь советами от ВашГород.ру.

1. Играй, гитара…

Надоели «Лабутены», «Патимейкеры» и «хиты» Ольги Бузовой? Дайте отдохнуть своим ушам с живой музыкой в приятной атмосфере музея «Кузнецкая крепость». 21 января там для новокузнечан сыграют прокопьевские барды. Подробности можно узнать здесь.

2. В Питере — пить

А если «Лабутены» вам и не думали надоедать, а наоборот, стоят у вас на будильнике, звонке и во всех других местах, и вообще, вы фанат «Ленинграда», для вас есть отличная новость. 20 января в диско-баре калоша с хитами Сергея Шнурова выступят новокузнецкие рок-звёзды «Царёв Experience». И лабутены не забудьте надеть!

3. Второй шанс

Если в Крещение вы не осмелились искупаться в проруби, а новых ощущений хочется, попробуйте горячий бассейн. Правда, придётся выехать из города в Калтан, но оно того стоит — контраст горячей воды и морозного воздуха благотворно действует на организм, уверяют организаторы. Отъезд в субботу, 21 января.

4. Для любителей фэнтези

В Новокузнецке уже несколько лет есть клуб любителей настольной игры «Magic the Gathering» (МТГ). Любой желающий может присоединиться и сразиться с противником, используя магических животных, колдунов, зомби и самые разные заклятия и чары. Все встречи проходят в «Эрудите» по пятницам, субботам и воскресеньям.

5. Польза обществу

Если ни один из предложенных нами советов вам не подошёл, а руки так и чешутся сделать что-нибудь эдакое, займитесь общественно-полезным делом, а именно, уборкой снега. Его в городе нынче много, а кое-куда дорожники просто физически не добираются. Заодно и спорт!

Хороших выходных!