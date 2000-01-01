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Под Новосибирском обрушилась крыша конного клуба — есть погибшие

19 января 19:45
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В посёлке Новом города Бердска рухнула крыша конного клуба «Аллюр». На месте работают спасатели и МЧС. Есть жертвы.

Как сообщила пресс-служба областного МЧС, в конном клуба произошло частичное обрушение крыши. На место выехали 23 единицы техники и 90 человек личного состава.

По информации «Лайфа», под завалами оказались несколько человек. Семь пострадали, четверо из них сами смогли выбраться. Кроме того, есть двое погибших — это тренер и ученица клуба. Четверых госпитализировали, трое получили медицинскую помощь на месте.

UPD. Как уточнили в пресс-службе Следственного комитета по Новосибирской области, погибшей девушке было 15 лет, тренеру — 45. Следователи устанавливают причины трагедии.

Автор: Татьяна Жукова
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: mytaganrog.com
погибшие рухнула крыша конный клуб
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