В посёлке Новом города Бердска упала крыша конного клуба «Аллюр». В результате ЧП погибли 15-летняя девочка и 45-летний мужчина. Есть пострадавшие. Местные СМИ со ссылкой на ГУ МЧС по региону сообщили о предварительной причине произошедшего.

Напомним, трагедия произошла вечером в четверг, 19 января. Под завалами оказались несколько человек. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники областных и муниципальных оперативных служб. Четверо человек выбрались из-под завалов самостоятельно, трое спасены пожарно-спасательными подразделениями, сообщает ГУ МЧС по региону. Трое пострадавших направлены в медучреждение.

По предварительной версии, крыша клуба могла рухнуть из-за большого количества снега на ней, сообщает «Курьер-Среда Бердск» со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По информации ведомства, людей под завалами больше нет. Спасатели разбирают рухнувшие конструкции.

«На месте происшествия устанавливаются световые башни, работы будут проводиться безостановочно и в ночное время до полного завершения работ», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Новосибирской области.

Региональный Следком возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 стати 238 УК РФ — «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц».