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Навальный развернёт в Сибири несколько предвыборных штабов

Сегодня 06:45
783

Алексей Навальный занялся организацией предвыборных штабов. В Новосибирской и Кемеровской областях появится сразу несколько отделений.

Один из первых предвыборных штабов политика откроется в Новосибирске — уже в феврале. Об этом сообщает SU со ссылкой на страницу соратника Навального Леонида Волкова в соцсетях. Потом штабы развернутся в Барнауле, Красноярске, Кемерове и Бийске. В Новокузнецке отделение появится в мае.

Напомним, Алексей Навальный объявил о своём желании участвовать в выборах президента России 13 декабря. Появился предвыборный сайт, есть предвыборная программа, сейчас политик собирает подписи в свою поддержку.

Напомним, ранее ВашГород.ру писал о том, что думают новосибирцы о решении оппозиционера.

Автор: Татьяна Жукова
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: 2018.navalny.com
выборы президента Навальный оппозиционер предвыборный штаб

Комментарии (29)

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Vasya
28 20
Кто бы к власти не пришел, после сегодняшнего правительства хуже уже не будет...так что власть надо менять, авось повезет.
ответить
местный-2
4 9
Засланец
То что засланец это точно ,но вот чей???
ответить
Василий
20 17
Кто бы к власти не пришел, после сегодняшнего правительства хуже уже не будет...так что власть надо менять, авось повезет.
Только не этот зассранец и не медведевы с дворковичами. Иначе вообще весь остаток от России продадут.
ответить
местный-2
7 4
Только не этот зассранец и не медведевы с дворковичами. Иначе вообще весь остаток от России продадут.
Вот в чем и проблема,что если это будет действительно разумная альтернатива медведевым и дворковичам,то для них уже не будет места в первом ряду,а скорее придется отправлять их на ПМЖ куда подальше...и не только их.
Разве власть допустит такое развитие событий?
ответить
Chak
18 26
Только не этот зассранец и не медведевы с дворковичами. Иначе вообще весь остаток от России продадут.
Что за привычка судить людей из слов СМИ? Вы видели сами лично что и как он воровал? Нет? Значит и молчите. Эта власть любого может опорочить кто не по ее идеям живет.
ответить
123
21 17
Вот в чем и проблема,что если это будет действительно разумная альтернатива медведевым и дворковичам,то для них уже не будет места в первом ряду,а скорее придется отправлять их на ПМЖ куда подальше...и не только их.
Разве власть допустит такое развитие событий?
В Новокузнецке отделение? Представляю как его будут пасти мусарня и фсб )) А так конечно Леху в президенты неплохо было бы. Хоть какие-то перемены будут, путинскую крысократию пора менять.
ответить
хожу-брожу
6 2
Что за привычка судить людей из слов СМИ? Вы видели сами лично что и как он воровал? Нет? Значит и молчите. Эта власть любого может опорочить кто не по ее идеям живет.
+++++++!
ответить
Топор правосудия
13 13
Кто бы к власти не пришел, после сегодняшнего правительства хуже уже не будет...так что власть надо менять, авось повезет.
В одной стране тоже говорили "хуже не будет"
Ячейки навального уже давно в Новокузнецке обосновались,члены сего ахтивиста давно отрабатывают свою пайку на этом сайте.
ответить
123
4 6
В одной стране тоже говорили "хуже не будет"
Ячейки навального уже давно в Новокузнецке обосновались,члены сего ахтивиста давно отрабатывают свою пайку на этом сайте.
Лол. Тупорылая ольгинская методичка. Иди пасись на ленту, кремлеботина.
ответить
Дон Хенаро 36315
12 2
В Новокузнецке отделение? Представляю как его будут пасти мусарня и фсб )) А так конечно Леху в президенты неплохо было бы. Хоть какие-то перемены будут, путинскую крысократию пора менять.
Я уже оставил подпись на сайте, и с огромным удовольствием сделаю это в реале, и буду агитировать чтобы это сделали все мои друзья и родственники, призываю каждого кто читает это сообщение поступить так же...чем больше подписей будет собрано в пользу Алексея, тем больше шансов у нас, граждан России, увидеть альтернативу нашей власти,которая грабит народ под уже 16 лет!
Поддержим человека, который бросил вызов путинской коррупционной шайке!
ответить
Читатель
11 2
Пиарщик и любитель объективов
ответить
олег
5 0
хотя бы потому чтобы сменить о х у л и г а р х о в, а еще лучше в зеленке вымазать и в мусорный бак
вон, щука признался, что генералу мвд подарил бэху, запросто так что ли?
ответить
Топор правосудия
8 3
Лол. Тупорылая ольгинская методичка. Иди пасись на ленту, кремлеботина.
Дружок,не петушись.
ответить
Читатель
12 2
Живут они на 13 этаже, вид из окон неплохой. И это только окна, которые во двор выходят.

На входе в квартиру вас заботливо встречает камера с датчиком движения.

Документы, подтверждающие прописку Юлии Навальной в этом доме ниже в камментах.

Кроме того, стоит напомнить Юлии, что молчать нехорошо и про своих родственников. Мало кто знает, что отчим Юлии Навальной, Шаров Лев Александрович, упомянутый в договоре выше, является гендиректором «Авиакомпании Северные Авиалинии».

Эта компания за последнее время поучаствовала в нескольких немаленьких тендерах на авиаперевозки.

Напомним, что именно Алексей Навальный сидел в совете директоров «Аэрофлота», а значит, мог помогать своему тестю в налаживании бизнеса.
В общем, со временем становится понятно, что у Навального белых пятен полно и они постепенно начинают раскрываться. То лося убьет (и никому не скажет), то загранпаспорт получит обманом (и никому не скажет), то квартиру в декларации скроет (и никому не скажет), то фирму в Черногории, то нарушит условия подписки о невыезде и будет врать до последнего, что выезжать ему можно.

Это и неудивительно. Скоро станет понятно, кто переводит деньги Ашуркову на его пластические операции. Скоро станет понятно что за люди окружают Навального и что за человек сам Навальный. Вот и жену его уже на чистую воду вывели.
P.S. Кстати, квартира Юлии была обнаружена, когда Навальный после скандала с убитым лосем испугался и перерегистрировал свои два ружья Benelli на жену. Поступок, мягко говоря, глупый, так как вряд ли кто поверит теперь, что Юлия является обладателем двух ружей стоимостью по 6 500 долларов (примерно 230 000 рублей каждое).

Адвокаты Навального не случайно написали, что тот неадекватный. Может потому и переписал ружья, так как “невменяемым” оружие не положено. Теперь осталось выяснить вменяема ли Юлия, есть ли у нее охотничий билет и лицензия на оружие.
ответить
а?
1 0
Пиарщик и любитель объективов
А кто не пиарщик и не любитель объективов.
ответить
111
0 0
В одной стране тоже говорили "хуже не будет"
Ячейки навального уже давно в Новокузнецке обосновались,члены сего ахтивиста давно отрабатывают свою пайку на этом сайте.
А ты за свои пайки переживай, а не чужие. Тебе какое дело кто где обосновался?
ответить
Дон Хенаро 36315
1 2
Живут они на 13 этаже, вид из окон неплохой. И это только окна, которые во двор выходят.

На входе в квартиру вас заботливо встречает камера с датчиком движения.

Документы, подтверждающие прописку Юлии Навальной в этом доме ниже в камментах.

Кроме того, стоит напомнить Юлии, что молчать нехорошо и про своих родственников. Мало кто знает, что отчим Юлии Навальной, Шаров Лев Александрович, упомянутый в договоре выше, является гендиректором «Авиакомпании Северные Авиалинии».

Эта компания за последнее время поучаствовала в нескольких немаленьких тендерах на авиаперевозки.

Напомним, что именно Алексей Навальный сидел в совете директоров «Аэрофлота», а значит, мог помогать своему тестю в налаживании бизнеса.
В общем, со временем становится понятно, что у Навального белых пятен полно и они постепенно начинают раскрываться. То лося убьет (и никому не скажет), то загранпаспорт получит обманом (и никому не скажет), то квартиру в декларации скроет (и никому не скажет), то фирму в Черногории, то нарушит условия подписки о невыезде и будет врать до последнего, что выезжать ему можно.

Это и неудивительно. Скоро станет понятно, кто переводит деньги Ашуркову на его пластические операции. Скоро станет понятно что за люди окружают Навального и что за человек сам Навальный. Вот и жену его уже на чистую воду вывели.
P.S. Кстати, квартира Юлии была обнаружена, когда Навальный после скандала с убитым лосем испугался и перерегистрировал свои два ружья Benelli на жену. Поступок, мягко говоря, глупый, так как вряд ли кто поверит теперь, что Юлия является обладателем двух ружей стоимостью по 6 500 долларов (примерно 230 000 рублей каждое).

Адвокаты Навального не случайно написали, что тот неадекватный. Может потому и переписал ружья, так как “невменяемым” оружие не положено. Теперь осталось выяснить вменяема ли Юлия, есть ли у нее охотничий билет и лицензия на оружие.
Что вас смущает, Уважаемый? Отчим супруги Навального не может заниматься бизнесом и быть владельцем авиакомпании?
"Алексей Навальный сидел в совете директоров «Аэрофлота», а значит, мог помогать своему тестю в налаживании бизнеса." ключевое слово МОГ, где пруфы, Уважаемый?
Квартира за 15 миллионов рублей? Он занимался бизнесом, и это не такая большая сумма...тем более что декларировал свои доходы...правда и там "ольгинские аудиторы" нашли неувязочку)
Застрелил лося? Не буду комментировать потому что не в курсе этой истории,которая откровенно несет желтизной...тем более что наши чиновники с вертолетов устраивают себе сафари не стесняясь...
Адвокаты Навального не случайно написали, что тот неадекватный...Уважаемый, а вот это клевета, ссылочку на источник можно?
А тем временем Алексей раскопал очередную "веселую" историю:

Когда будете идти по центру города, обратите внимание на вот такие штуки( cветовой«фужер» на Тверской. )
Каждая из них стоит 475 тысяч рублей. То есть компания-производитель продаёт их по такой цене всем желающим.
Однако правительство Москвы закупило такие штуки по 2 241 630 рублей. В 4,71 раз дороже.
За 64 светящиеся фиговины город заплатил 143,4 миллиона рублей. Из которых 110 миллионов просто украли замечательные урбанисты Сергей Семёнович Собянин вместе с поставщиками от Бориса и Аркадия Ротенбергов.

А вы тут рассказываете про 15 миллионов достаточно успешного бизнесмена, которого безуспешно пытаются засудить(что само по себе показатель)...и которые он кстати декларировал...
ответить
Ди
11 1
В Новокузнецке отделение? Представляю как его будут пасти мусарня и фсб )) А так конечно Леху в президенты неплохо было бы. Хоть какие-то перемены будут, путинскую крысократию пора менять.
А с чего ты вообще взял, что твой лешка что-то изменит?откуда Лешка деньги возьмет на перемены?напечатает у себя в гараже? или олигархи ему самостоятельно все отдадут или быть может коррупция с его приходом моментально исчезнет? как можно быть таким ограниченным в мышлении?
ответить
Дон Хенаро 36315
0 0
А с чего ты вообще взял, что твой лешка что-то изменит?откуда Лешка деньги возьмет на перемены?напечатает у себя в гараже? или олигархи ему самостоятельно все отдадут или быть может коррупция с его приходом моментально исчезнет? как можно быть таким ограниченным в мышлении?
Вот что странно....Ди может не появляться неделями,если не месяцами...но стоит всплыть теме с оппозицией, властью и опа...начинается резкая критика...
Похоже ольгинские уволили Митрича и взяли на работу нового комментатора...
ответить
Ди
1 1
Дон Хенаро:
Я уже оставил подпись на сайте, и с огромным удовольствием сделаю это в реале, и буду агитировать чтобы это сделали все мои друзья и родственники, призываю каждого кто читает это сообщение поступить так же...чем больше подписей будет собрано в пользу Алексея, тем больше шансов у нас, граждан России, увидеть альтернативу нашей власти,которая грабит народ под уже 16 лет!
Поддержим человека, который бросил вызов путинской коррупционной шайке!
А что ты ждешь? какая должна быть альтернатива? и еще вопрос, откуда деньги Зин? где он их возьмет? Вроде ты образованный человек а в чудеса веришь? он ничем от них не отличается, наивно полагать, что если победит навальный или его аналог (чего конечно не случится) то весь мир сразу сплотится вокруг России, и заживем как белые люди. мы будем барахтаться в этом еще очень долго, причем независимо от президента. Я думаю, что светлое будущее (по крайней мере надеюсь на это) раньше чем через лет 50 ждать не стоит
ответить
Ди
0 0
Дон Хенаро:
Вот что странно....Ди может не появляться неделями,если не месяцами...но стоит всплыть теме с оппозицией, властью и опа...начинается резкая критика...
Похоже ольгинские уволили Митрича и взяли на работу нового комментатора...
Ну во первых работать нужно, а не на форумах на жихнь жаловаться, а во вторых, Ты на вопрос то ответь?или у тебя хватает ума только меня ольгинским называть? И так, откуда ваш лешка деньги брать будет на твое светлое будущее?
ответить
Ди
0 0
Дон Хенаро:
Что вас смущает, Уважаемый? Отчим супруги Навального не может заниматься бизнесом и быть владельцем авиакомпании?
"Алексей Навальный сидел в совете директоров «Аэрофлота», а значит, мог помогать своему тестю в налаживании бизнеса." ключевое слово МОГ, где пруфы, Уважаемый?
Квартира за 15 миллионов рублей? Он занимался бизнесом, и это не такая большая сумма...тем более что декларировал свои доходы...правда и там "ольгинские аудиторы" нашли неувязочку)
Застрелил лося? Не буду комментировать потому что не в курсе этой истории,которая откровенно несет желтизной...тем более что наши чиновники с вертолетов устраивают себе сафари не стесняясь...
Адвокаты Навального не случайно написали, что тот неадекватный...Уважаемый, а вот это клевета, ссылочку на источник можно?
А тем временем Алексей раскопал очередную "веселую" историю:

Когда будете идти по центру города, обратите внимание на вот такие штуки( cветовой«фужер» на Тверской. )
Каждая из них стоит 475 тысяч рублей. То есть компания-производитель продаёт их по такой цене всем желающим.
Однако правительство Москвы закупило такие штуки по 2 241 630 рублей. В 4,71 раз дороже.
За 64 светящиеся фиговины город заплатил 143,4 миллиона рублей. Из которых 110 миллионов просто украли замечательные урбанисты Сергей Семёнович Собянин вместе с поставщиками от Бориса и Аркадия Ротенбергов.

А вы тут рассказываете про 15 миллионов достаточно успешного бизнесмена, которого безуспешно пытаются засудить(что само по себе показатель)...и которые он кстати декларировал...
Аха,так ты тоже поуфов не приводишь,как обычно воду в ступе толчешь)
ответить
povoko
0 1
Дон Хенаро:
Вот что странно....Ди может не появляться неделями,если не месяцами...но стоит всплыть теме с оппозицией, властью и опа...начинается резкая критика...
Похоже ольгинские уволили Митрича и взяли на работу нового комментатора...
Саня не кипишуй. Он прав. Резко у нас ничего не изменится, в лучшем случае начнутся перемены лет через 5. И вообще ты когда узнаешь, когда будут рельсы с Металлургов убирать?, задолбали уже
ответить
жека
0 0
Ну во первых работать нужно, а не на форумах на жихнь жаловаться, а во вторых, Ты на вопрос то ответь?или у тебя хватает ума только меня ольгинским называть? И так, откуда ваш лешка деньги брать будет на твое светлое будущее?
наворованное отобрать у воров и жуликов...вот тебе и пенсии и зарплаты учителям и бесплатные садики))))
ответить
жека
0 0
Ну во первых работать нужно, а не на форумах на жихнь жаловаться, а во вторых, Ты на вопрос то ответь?или у тебя хватает ума только меня ольгинским называть? И так, откуда ваш лешка деньги брать будет на твое светлое будущее?
да и результаты приватизации отменить, что бы заводы и шахты работали на благо людей, а не на "собственника"...вот и деньги будут))))
ответить
местный-2
2 0
А что ты ждешь? какая должна быть альтернатива? и еще вопрос, откуда деньги Зин? где он их возьмет? Вроде ты образованный человек а в чудеса веришь? он ничем от них не отличается, наивно полагать, что если победит навальный или его аналог (чего конечно не случится) то весь мир сразу сплотится вокруг России, и заживем как белые люди. мы будем барахтаться в этом еще очень долго, причем независимо от президента. Я думаю, что светлое будущее (по крайней мере надеюсь на это) раньше чем через лет 50 ждать не стоит
Да...вся проблема в том какую модель общества мы выстраиваем.Если офшорный капитализм,который никак не связан с внутренним развитием,то кто будет президентом не будет являться решающим моментом.
Если что -то другое,то при настоящей глобализации стране едва лишь дадут вырваться из жестких объятий друзей-партнеров.
Такая вот проблема.ИМХО.
ответить
Ди
0 0
Да...вся проблема в том какую модель общества мы выстраиваем.Если офшорный капитализм,который никак не связан с внутренним развитием,то кто будет президентом не будет являться решающим моментом.
Если что -то другое,то при настоящей глобализации стране едва лишь дадут вырваться из жестких объятий друзей-партнеров.
Такая вот проблема.ИМХО.
Согласен с Вами, просто есть отдельные личности, которые считают смену власти маной небесной и решением в одночасье всех проблем, что само по себе невозможно. Мы уже были социалистической страной, теперь капиталистическая, такая модель на мой взгляд так и останется , никто не осмелится ее менять.
ответить
местный-2
0 0
Согласен с Вами, просто есть отдельные личности, которые считают смену власти маной небесной и решением в одночасье всех проблем, что само по себе невозможно. Мы уже были социалистической страной, теперь капиталистическая, такая модель на мой взгляд так и останется , никто не осмелится ее менять.
Вот и я о том.
ответить
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