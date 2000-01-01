Живут они на 13 этаже, вид из окон неплохой. И это только окна, которые во двор выходят.



На входе в квартиру вас заботливо встречает камера с датчиком движения.



Документы, подтверждающие прописку Юлии Навальной в этом доме ниже в камментах.



Кроме того, стоит напомнить Юлии, что молчать нехорошо и про своих родственников. Мало кто знает, что отчим Юлии Навальной, Шаров Лев Александрович, упомянутый в договоре выше, является гендиректором «Авиакомпании Северные Авиалинии».



Эта компания за последнее время поучаствовала в нескольких немаленьких тендерах на авиаперевозки.



Напомним, что именно Алексей Навальный сидел в совете директоров «Аэрофлота», а значит, мог помогать своему тестю в налаживании бизнеса.

В общем, со временем становится понятно, что у Навального белых пятен полно и они постепенно начинают раскрываться. То лося убьет (и никому не скажет), то загранпаспорт получит обманом (и никому не скажет), то квартиру в декларации скроет (и никому не скажет), то фирму в Черногории, то нарушит условия подписки о невыезде и будет врать до последнего, что выезжать ему можно.



Это и неудивительно. Скоро станет понятно, кто переводит деньги Ашуркову на его пластические операции. Скоро станет понятно что за люди окружают Навального и что за человек сам Навальный. Вот и жену его уже на чистую воду вывели.

P.S. Кстати, квартира Юлии была обнаружена, когда Навальный после скандала с убитым лосем испугался и перерегистрировал свои два ружья Benelli на жену. Поступок, мягко говоря, глупый, так как вряд ли кто поверит теперь, что Юлия является обладателем двух ружей стоимостью по 6 500 долларов (примерно 230 000 рублей каждое).



Адвокаты Навального не случайно написали, что тот неадекватный. Может потому и переписал ружья, так как “невменяемым” оружие не положено. Теперь осталось выяснить вменяема ли Юлия, есть ли у нее охотничий билет и лицензия на оружие.

Что вас смущает, Уважаемый? Отчим супруги Навального не может заниматься бизнесом и быть владельцем авиакомпании?"Алексей Навальный сидел в совете директоров «Аэрофлота», а значит, мог помогать своему тестю в налаживании бизнеса." ключевое слово МОГ, где пруфы, Уважаемый?Квартира за 15 миллионов рублей? Он занимался бизнесом, и это не такая большая сумма...тем более что декларировал свои доходы...правда и там "ольгинские аудиторы" нашли неувязочку)Застрелил лося? Не буду комментировать потому что не в курсе этой истории,которая откровенно несет желтизной...тем более что наши чиновники с вертолетов устраивают себе сафари не стесняясь...Адвокаты Навального не случайно написали, что тот неадекватный...Уважаемый, а вот это клевета, ссылочку на источник можно?А тем временем Алексей раскопал очередную "веселую" историю:Когда будете идти по центру города, обратите внимание на вот такие штуки( cветовой«фужер» на Тверской. )Каждая из них стоит 475 тысяч рублей. То есть компания-производитель продаёт их по такой цене всем желающим.Однако правительство Москвы закупило такие штуки по 2 241 630 рублей. В 4,71 раз дороже.За 64 светящиеся фиговины город заплатил 143,4 миллиона рублей. Из которых 110 миллионов просто украли замечательные урбанисты Сергей Семёнович Собянин вместе с поставщиками от Бориса и Аркадия Ротенбергов.А вы тут рассказываете про 15 миллионов достаточно успешного бизнесмена, которого безуспешно пытаются засудить(что само по себе показатель)...и которые он кстати декларировал...