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165 тысяч россиян могут остаться без работы

Сегодня 06:00
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Сотрудники Сбербанка могут потерять свою работу в среднесрочной перспективе. Около 165 тысяч работников банка могут сократить к 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Сбербанка Германа Грефа.

«У нас 130 миллионов клиентов… Если мы посмотрим в наше будущее, то сейчас у нас 330 тысяч сотрудников, но в 2025 году, я думаю, у нас будет только половина из них», — сказал Греф, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

Он уточнил, что сокращение штата будет связано с предстоящей digital-трансформацией банка, то есть с переводом услуг в цифровую сферу.

Отметим, в настоящее время в Кузбассе насчитывается около 200 отделений Сбербанка, в которых трудятся более 1 тысячи сотрудников.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: posovetuymne.ru
Сбербанк увольнения экономика России сокращение рабочих мест

Комментарии (7)

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123
10 8
Так и надо этим белым воротничкам. Офисные хомячки.
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Клиент всегда прав
6 1
Интересно,а как же старички и старушки отнесутся к этой диджитал трансформации? Они вручную квитанции заполнить не могут,а тут такое? Не всем же дано освоить современные технологии. Кто-то платит за все,не выходя из дома,но ведь так много людей стоят в отдалениях и просят помочь. Порой даже элементарные операции со снятием наличных заводят их в тупик. Да и сотрудникам куда идти работать? В супермаркет??? Я недовольна!!!!!
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Клиент всегда прав
6 1
Лучше бы зарплату себе сократил автор этого высказывания! У самого не стоит вопрос о том,как накормить семью,что надеть и за все заплатить. Да и дружков-предпринимателей прошерстить не мешало
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Читатель
3 2
Так им и надо. Все равно не обслуживают нормально, тявкают как собаки, идите платить в автоматы говорят
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По fuck.ту
1 0
Так и надо этим белым воротничкам. Офисные хомячки.
Чисто зависть
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местный-2
0 0
Чисто зависть
А чему там завидовать? Работают как и все за копейки и никаких прав не имеют.
Про рядовой состав...их же будут сокращать скорее всего.
У Грефа навязчивые идеи.Он спит и видит,как он один у руля всего Сбербанка,а всех клиентов повально снабдят чипами, и они силой мысли будут совершать сделки и проводить операции по счетам.
Бухгалтеров на предприятиях к тому времени тоже посокращают или просто ликвидируют за ненадобностью.
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