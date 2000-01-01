Сотрудники Сбербанка могут потерять свою работу в среднесрочной перспективе. Около 165 тысяч работников банка могут сократить к 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу Сбербанка Германа Грефа.

«У нас 130 миллионов клиентов… Если мы посмотрим в наше будущее, то сейчас у нас 330 тысяч сотрудников, но в 2025 году, я думаю, у нас будет только половина из них», — сказал Греф, выступая на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.

Он уточнил, что сокращение штата будет связано с предстоящей digital-трансформацией банка, то есть с переводом услуг в цифровую сферу.

Отметим, в настоящее время в Кузбассе насчитывается около 200 отделений Сбербанка, в которых трудятся более 1 тысячи сотрудников.