Вчера в Бердске рухнула крыша конного клуба. Пострадали трое человек, погибли юная девушка и тренер. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, трагедия случилась вчера вечером в конном клубе «Аллюр» возле посёлка Нового. Под завалами оказались семь человек, двое погибли — 15-летняя ученица и 45-летний мужчина, её тренер. В больнице остаются двое подростков и 41-летняя женщина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, предварительная причина трагедия — огромное количество снега, которое крыша просто не выдержала.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи задержали первого подозреваемого — руководителя клуба, он арендовал здание для занятий. Расследование продолжается.