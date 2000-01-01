Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #КРЕЩЕНИЕ2017
Новокузнечане массово болеют гриппом и ОРВИ: эпидпорог превышен в 2 раза

Задержан подозреваемый по делу о смертельном обрушении крыши конного клуба в Бердске

Сегодня 08:41
452

Вчера в Бердске рухнула крыша конного клуба. Пострадали трое человек, погибли юная девушка и тренер. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, трагедия случилась вчера вечером в конном клубе «Аллюр» возле посёлка Нового. Под завалами оказались семь человек, двое погибли — 15-летняя ученица и 45-летний мужчина, её тренер. В больнице остаются двое подростков и 41-летняя женщина.

Следственный комитет возбудил уголовное дело, предварительная причина трагедия — огромное количество снега, которое крыша просто не выдержала.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи задержали первого подозреваемого — руководителя клуба, он арендовал здание для занятий. Расследование продолжается.

Автор: Татьяна Жукова
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: dialog.ua
снег подозреваемый рухнула крыша конный клуб Аллюр
Нет комментариев. Ваш комментарий будет первым
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ