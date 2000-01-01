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Обрушившийся под Новосибирском конный клуб оказался самовольной постройкой

Сегодня 09:30
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Вчера недалеко от Бердска произошла трагедия — рухнула крыша конного клуба. Погибли двое человек, задержан первый подозреваемый. Как выяснила прокуратура Новосибирской области, манеж был построен незаконно.

Трагедия произошла вечером 19 декабря. В клубе «Аллюр» рухнула крыша, похоронив под завалами семь человек. четверо смогли выбраться сами, троих извлекли спасатели. Задержан подозреваемый — руководитель конной секции.

Как уточнили в прокуратуре Новосибирской области, здание было построено самовольно, на территории возле бывшего детского оздоровительного лагеря имени Путилова в посёлке Новом. Вместе с другими зданиями его арендовал владелец клуба.

По информации «Лайфа», манеж возвели четыре года назад. Здание построили из металлокаркаса, последнюю пожарную проверку проводили год назад. По версии следствия, причиной трагедии стал снег на крыше — кровля не выдержала тяжести.

Прокуратура продолжает проверку.

Автор: Татьяна Жукова
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ekburg.tv
постройка рухнула крыша конный клуб Аллюр

Комментарии (2)

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"В клубе «Аллюр» рухнула крыша, похоронив под завалами семь человек. четверо смогли выбраться сами, троих извлекли спасатели."

Похоронив? То есть они воскресли?
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Леонора
0 0
Ага,если не дай Бог,где то многоэтажка рухнет,скажут жители самовольно построили и заселились.
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