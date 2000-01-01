С пятницы 20 января пять кемеровских автобусов начали ходить по-другому. Это коснулось маршрутов № 164, 166/167, 168/169, 180.

Все автобусы, кроме № 165, пойдут с такими остановками: ж/д вокзал, проспект Кузнецкий, проспект Советский, 50 лет Октября, Васильева, Красная, Университетсий мост, Октябрьский, Терешковой, поворот на Лесную поляну, развилка на деревню Журавли и дальше по старому маршруту.

У 165-го маршрут теперь выглядит так: ж/д вокзал, проспект Ленина, Терешковой, поворот на Лесную поляну, развилка на Журавли и далее остановки, как раньше.

Все изменения в маршрутах временные, уточнили в Управлении единого заказчика транспортных услуг. Однако сколько они продлятся и с чем связаны, не сообщается.