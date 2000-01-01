На трассе «Ленинск-Кузнецкий-Прокопьевск-Новокузнецк» иномарка врезалась в грузовик. ДТП произошло вечером 18 января.

«По предварительным данным, водитель автомобиля КамАЗ-5320 при развороте через разделительную полосу не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Шевроле Лачетти, который двигался в прямом направлении по правой полосе», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

В результате ДТП водитель иномарки скончался до приезда Скорой помощи. Также травмы различной степени тяжести получил пассажир Шевроле.

При оформлении дорожно-транспортного происшествия зафиксированы недостатки, связанные с отсутствием дорожных ограждений в необходимых местах.