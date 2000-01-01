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В ДТП на кузбасской трассе погиб человек

Сегодня 10:36
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На трассе «Ленинск-Кузнецкий-Прокопьевск-Новокузнецк» иномарка врезалась в грузовик. ДТП произошло вечером 18 января.

«По предварительным данным, водитель автомобиля КамАЗ-5320 при развороте через разделительную полосу не предоставил преимущества в движении и совершил столкновение с автомобилем Шевроле Лачетти, который двигался в прямом направлении по правой полосе», — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Кемеровской области.

В результате ДТП водитель иномарки скончался до приезда Скорой помощи. Также травмы различной степени тяжести получил пассажир Шевроле.

При оформлении дорожно-транспортного происшествия зафиксированы недостатки, связанные с отсутствием дорожных ограждений в необходимых местах.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВКонтакте "Типичное Белово"
дтп ГИБДД Кемеровской области автотрасса

Комментарии (5)

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прохожий
0 0
У Камаза случаем номера не 22 региона.
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шофер
0 3
В одном месте,в одно время встретились два долбозавра.теперь на одного меньше.
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вася
0 0
на сити н написано что погибла и его 23 пассажирка. Кто то чего не договаривает
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Екарный Бабай
3 0
В одном месте,в одно время встретились два долбозавра.теперь на одного меньше.
Ты не шофер,ты баран.
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Санек
0 0
Ты не шофер,ты баран.
Точно , вот такие бараны всегда и перегораживают дорогу
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