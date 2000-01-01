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В Кемерове ребёнок упал в колодец: что сделала прокуратура

Сегодня 10:47
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В Кемерове по требованию прокурора возместили моральный вред семье ребёнка, упавшего в колодец. ЧП произошло в июне 2016 года на улице 50 лет Октября.

Плохо прикрытый канализационный люк находился во дворе жилого дома. Его окружала высокая трава, и двухлетняя девочка с мамой не заметили ловушки. Ребёнок наступил на крышку, которая перевернулась, и упал с высоты трёх метров.

К счастью, обошлось без сильных травм, но девочка сильно испугалась. Мама вытащила её сама и вызвала «скорую помощь», а потом обратилась в прокуратуру с жалобой.

Выяснилось, что за люк отвечали управляющая компания и ресурсоснабжающая организация. Суд обязал их выплатить компенсацию морального вреда размером 10 000 руб.

А 16 января 2017 года в Кемерове из-за открытого люка произошла авария, как уже писал ВашГород.ру. Осенью 2016 года горожане жаловались на открытый люк на Шахтёров.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: novostimira.com.ua
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