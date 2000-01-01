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Новокузнечане массово болеют гриппом и ОРВИ: эпидпорог превышен в 2 раза

Новокузнечане массово болеют гриппом и ОРВИ: эпидпорог превышен в 2 раза

Сегодня 11:21
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Эпидемия ОРВИ и гриппа наступает на Кузбасс. По прогнозам медиков, пик эпидемии придётся на начало февраля. В Новокузнецке эпидпорог превышен в 2 раза, сообщает novokuznetsk.su.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, в ряде школ объявлены внеплановые каникулы, также власти ограничили проведение массовых мероприятий. Все школы в Мысках и Междуреченске закрыли на карантин.

Также не учатся дети в ряде школ Тайги и Юргинского района. Недельный порог заболеваемости превышен на 13 административных территориях (гг. Белово, Кемерово, Междуреченск, Мыски, Новокузнецк, Осинники, Прокопьевск, Таштагол, Юрга, пгт. Краснобродский, районы Ижморский, Кемеровский, Тисульский).

За медицинской помощью обратились 15 911 больных. Госпитализировано с осложненным течением ОРВИ 461 человек, из них 418 детей.

В России эпидемиологический порог превышен уже в 52 регионах, сообщили в Роспотребнадзоре. Известно уже и о 5 случаях летального исхода.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: hudeem5minut.ru
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Комментарии (2)

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Питон
0 6
Бутылочка коньяку по пятницам, ну или перцовочки на крайняк, и никакой грипповирус не страшен!
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1Татьяна
0 0
А может быть населению стоит одеваться по погоде? А не без шапок фарсить и в колготах прозрачных? Не жрать пивасик на улице в мороз? Детям не давать есть мороженное и водичку пить на улице в морозы? И вообще, я думаю что, в самые морозы не водить детей в дет сады и школу, если есть возможность. А то моя соседка дочку в школу отведёт, внука малыша в садик, сама не работает, придёт домой музыку врубит. Малыш внук болеет часто. У кого в голове есть мозг, там не болеют!!!
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