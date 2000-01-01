Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #КРЕЩЕНИЕ2017
Мэрия Новосибирска рассказала о сносе деревьев на Богданке

Автомобилист едва не заблокировал дверь подъезда: кемеровчане возмущены

Сегодня 12:25
351

В группе «Инцидент Кемерово» в социальной сети Вконтакте появились фото автомобиля припаркованного на тротуаре. Кемеровчане крайне негативно высказались о действиях водителя, хотя некоторые нашли повод пошутить.

«Просто дверь подъездную видимо не смог открыть, так бы в подъезде поставил, как в гараж», — написал горожанин.

«Это для него наверное площадку у подъезда почистили», — предположил другой комментатор. «Может он грузить что будет», — попыталась оправдать поступок водителя кемеровчанка Светлана.

«Судя по снегу, она давно стоит, со вчерашнего вечера! Чувак походу за всю ночь так и не смог загрузить ни чего))», — пояснил молодой человек, разрушив предположения Светланы.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВКонтакте "Инцидент Кемерово"
автомобиль парковка на тротуаре автохам

Комментарии (1)

Добавить комментарий
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ