Пользователи ПК, у которых установлена операционная система Windows 7, рискуют заразить свой компьютер вирусами или схлопотать проблемы с оборудованием. Об этом заявили в руководстве компании Microsoft.

Windows 7, по мнению компании, устарела и поэтому представляет угрозу. Пользователи якобы подвержены кибератакам, используя «семёрку».

Также Microsoft заявляет, что при использовании этой «операционки» есть риск испортить компьютерное оборудование — мол, «семёрка» плохо совместима с современным «железом».

Вполне возможно, что Microsoft так запугивает клиентов, чтобы те скорее перешли на Windows 10. Ведь именно за «десяткой» компания видит будущее, пишут эксперты журнала «Форбс».

Однако Windows 7, хоть и вышла в 2009 году, остаётся вполне безопасной и поддерживает большинство оборудования. С этим согласен и наш эксперт.