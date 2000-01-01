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После трагедии в «Комсомольце» в Новокузнецке поменяли начальника управления культуры

Сегодня 13:03
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Начальник управления культуры Новокузнецка Татьяна Глебова покинула свой пост. В официальном сообщении говорится, что она перешла на другую работу. Как сообщает novokuznetsk.su, исполняющей обязанности руководителя управления культуры назначена Екатерина Носова.

Отметим, кадровые перестановки в управлении культуры произошли после трагедии в детском центре Комсомолец. 14 января 12-летний мальчик утонул в бассейне учреждения. По этому факту Следком возбудил уголовное дело.

Как сообщили в администрации, в роковой день сотрудница ДЦ самовольно вскрыла дверь, набрала воду в бассейн, а затем пропустила туда своих родственников с детьми, которые и отдыхали там.

После трагедии мэр города Сергей Кузнецов приказал проверить все детские сады, школы, культурные, оздоровительные и спортивные учреждения. А сотрудницу ДЦ, впустившую родных в сауну, уволили. Лишился должности и директор «Комсомольца».

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: novokuznetsk.su
трагедия управление культуры Новокузнецка увольнение чиновника

Комментарии (9)

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Очень культурный
6 1
А она ничего такая - симпатичная
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ним
15 0
Туда ей и дорога, этой Глебовой. Эта предприимчивая барышня, похоже, во многих учреждениях культуры города организовала дополнительные способы заработка - сауны, столовые, какие-то магазины и т.п. Весьма вероятно, и про себя, любимую, не забывала. Да только это все-таки учреждения культуры, а она во главу угла ставит бизнес. Ну нельзя в библиотеке делать столовку! Там проводка ни к черту, а вдруг замкнет, пожар, сгорит ведь все мгновенно - книги же. Нельзя в ДК делать сауну с бассейном - в ДК должны отдыхать душой, а не бухать, извиняюсь, в сауне. Хорошо, что сняли. А то, глядишь, она бы на музейные экспонаты распродажу строила.
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Наталья
9 0
Глебова - антикультурная сама, ей не место в культуре. Культура начинается с самого человека, а она бизнесвумен.
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Пожульканая
3 0
А она ничего такая - симпатичная
Но епапельная
ответить
Серый
3 0
Глебова - антикультурная сама, ей не место в культуре. Культура начинается с самого человека, а она бизнесвумен.
А замена Глебовой лучше что-ли?! Вы бы еще лучше первого попавшегося дворника из чуркестана поставили, гораздо лучше было-бы, и безобидней для города!
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Серый
5 0
Культурой в городе должны управлять ПРОФИЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, и такие есть, поверьте! Каким образом туда попадают дерматологи, железнодорожники и другое непрофильное вещество? Придет время, и поднимутся нужные документы и дипломы, и свидетельства об образовании! И полетят головы, еще как полетят!!! Развели колхоз...
ответить
И
0 0
Культурой в городе должны управлять ПРОФИЛЬНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ, и такие есть, поверьте! Каким образом туда попадают дерматологи, железнодорожники и другое непрофильное вещество? Придет время, и поднимутся нужные документы и дипломы, и свидетельства об образовании! И полетят головы, еще как полетят!!! Развели колхоз...
И с образованием пту
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Лоло
0 0
Может занятия подешевеют, ведь реально самое дорогое учреждение на запсибе. Например в доме творчества на Тореза 82а там занятия танцами для детей 500р, но один минус для тех кто живёт как мы возле Комсомольца ездить. Или например в ДК ЗСМК 900р тоже от ост Климасенко далеко ездить.
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Да
0 0
Глебова - антикультурная сама, ей не место в культуре. Культура начинается с самого человека, а она бизнесвумен.
Нашли бизнес вумен
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