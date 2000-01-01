Начальник управления культуры Новокузнецка Татьяна Глебова покинула свой пост. В официальном сообщении говорится, что она перешла на другую работу. Как сообщает novokuznetsk.su, исполняющей обязанности руководителя управления культуры назначена Екатерина Носова.

Отметим, кадровые перестановки в управлении культуры произошли после трагедии в детском центре Комсомолец. 14 января 12-летний мальчик утонул в бассейне учреждения. По этому факту Следком возбудил уголовное дело.

Как сообщили в администрации, в роковой день сотрудница ДЦ самовольно вскрыла дверь, набрала воду в бассейн, а затем пропустила туда своих родственников с детьми, которые и отдыхали там.

После трагедии мэр города Сергей Кузнецов приказал проверить все детские сады, школы, культурные, оздоровительные и спортивные учреждения. А сотрудницу ДЦ, впустившую родных в сауну, уволили. Лишился должности и директор «Комсомольца».