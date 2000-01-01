2013 г. Член Общественного Совета Российского еврейского конгресса, доктор философии Гарвардского университета, профессор Высшей школы экономики — авторитет Евгении Альбац не вызывает сомнений. И к ее высказываниям нельзя не прислушаться. Сибирь она называет отдельной огромной страной.
Евгения Альбац: «Мне кажется абсолютно неизбежным, что так или иначе Сибирь станет какой-то частью, экономическим каким-то вассалом Китая».
Рассуждения о необходимости разделению России по Уральскому хребту стали предметом ярой дискуссии.
Думцы говорят: закручивается «программа по ликвидации страны» — недоброжелатели начали действовать. Сама же журналистка заявляет, что ее слова «нагло переврали».
Политологи говорят о том, что дробление России очень выгодно для недоброжелателей России. Когда отдельные группы россиян почувствуют себя только уральцами, сибиряками, ярославцами и прочими группами, одной мощной страны уже не будет.
Слона нельзя есть целиком сразу - подавишься. А вот если отрезать понемножку и частями - тогда и самому приятно, и даже, вы не поверите, для слона не так трагично.
Намечаются примерные контуры разделки туши?
закручивается «программа по ликвидации страны».....или другими словами "Намечаются примерные контуры разделки туши?"
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Полностью согласен.Именно для этого и вбросили эту тему.Важно очень,чтобы она была на слуху...обсуждения,в том числе на ТВ,приветствуются.
Попробуй потом создай Великий и Могучий заново.