Минэкономразвития предлагает провести масштабную территориальную реформу и сделать в стране макрорегионы.

То, как территория страны поделена сейчас, негативно отражается на экономике и социальной сфере, считают специалисты. У многих регионов огромный разрыв в развитии. А реформа поможет улучшить инфраструктуру и увеличить рост численности граждан, пишет SU.

Как и когда идею будут воплощать в жизнь, пока не известно. Но у Минэкономразвития уже есть несколько сценариев по осуществлению задуманного.