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Территорию России хотят поделить по-другому

Сегодня 14:13
1692

Минэкономразвития предлагает провести масштабную территориальную реформу и сделать в стране макрорегионы.

То, как территория страны поделена сейчас, негативно отражается на экономике и социальной сфере, считают специалисты. У многих регионов огромный разрыв в развитии. А реформа поможет улучшить инфраструктуру и увеличить рост численности граждан, пишет SU.

Как и когда идею будут воплощать в жизнь, пока не известно. Но у Минэкономразвития уже есть несколько сценариев по осуществлению задуманного.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: proeveryday.ru
Минэкономразвития регионы России

Комментарии (12)

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nick
34 1
"А вы, друзья, как ни садитесь;
Всё в музыканты не годитесь".
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КоляYeti 11564
13 1
Вот идиоты, развалили всё что оставалось от СССР, тащут всё в Московию шпекулянты хреновы, а теперь надоть чёйто "укрупнять", опосля путинского "мифотворчества" и так в бюджете "денег нет"- Медведев постоянно про то долдонит. Они что, тем укрупнением последнее бабло из бюджета хотят растащить? Разве не берут во внимание, что у Главного Стратега Кремля уже мысль "бороться с терроризьмом" в Африке - пообещал ниггерам из Мали помощь, поэтому собственному народу светят карточки на продовольствие, но зато наверное пластиковые, а не картонные, как во время войны - опять же траты на их изготовление, поэтому - какое "укрупнение", "Где деньги, Зин?".
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школота
12 1
Распил государства официальный!!!!
ЕДРО надо в едро и другим партиям тоже.
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местный-2
13 1
Теперь уже оптимизация на уровне регионов???
Но ведь все это в будущем может привести к расколу России на составные части.
Заход такой издалека...
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Серый
17 1
Вы главное, отделите пожалуйста регион Сибирь от Московии раз и навсегда, и не появляйтесь здесь, хотя бы в течении 20-30 лет!!! И без ваших партий уж как-нибудь народ выживет, поверьте!!!
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Strange
2 0
Вы главное, отделите пожалуйста регион Сибирь от Московии раз и навсегда, и не появляйтесь здесь, хотя бы в течении 20-30 лет!!! И без ваших партий уж как-нибудь народ выживет, поверьте!!!
Так эти разговоры сколько уже идут, а воз и ныне там.
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Пенсионер, ветеран, инвалид
12 1
Всё это не работа, а ее имитация. Нужна промышленность, плановая экономика, а не тасование земель!
У коммунистов все было нормально, а у нас сегодня развал хуже, чем после второй мировой войны. Разница в том, что тогда все развивалось и строилось, а сегодня только воры-олигархи плодятся и жиреют.
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Серый
2 0
Скажу словами Пиночета: "Чтобы хорошо побриться, нужно дать возможность отрасти волосам." А теперь вопрос... Кого (или что) он имел в виду???
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Читатель
7 1
можно подумать, что если они перекроят все по новому, в бюджете деньги появятся, что за дебилизм? хватит швырять деньги и прощать долги всем подряд за рубежом, пора свою страну поднимать экономику, с/х, медицину, науку и др. А то получается как-то странно, то ли мы не в той стране родились, то ли правительство адресом ошиблось. А то как помогать всем мы страна , мы едины... а как решить насущные проблемы так денег нет, но вы держитесь.
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(
5 0
2013 г. Член Общественного Совета Российского еврейского конгресса, доктор философии Гарвардского университета, профессор Высшей школы экономики — авторитет Евгении Альбац не вызывает сомнений. И к ее высказываниям нельзя не прислушаться. Сибирь она называет отдельной огромной страной.
Евгения Альбац: «Мне кажется абсолютно неизбежным, что так или иначе Сибирь станет какой-то частью, экономическим каким-то вассалом Китая».
Рассуждения о необходимости разделению России по Уральскому хребту стали предметом ярой дискуссии.
Думцы говорят: закручивается «программа по ликвидации страны» — недоброжелатели начали действовать. Сама же журналистка заявляет, что ее слова «нагло переврали».
Политологи говорят о том, что дробление России очень выгодно для недоброжелателей России. Когда отдельные группы россиян почувствуют себя только уральцами, сибиряками, ярославцами и прочими группами, одной мощной страны уже не будет.

Слона нельзя есть целиком сразу - подавишься. А вот если отрезать понемножку и частями - тогда и самому приятно, и даже, вы не поверите, для слона не так трагично.
Намечаются примерные контуры разделки туши?
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Венz
6 0
Наверно один только Господь Бог знает, как вольно, неаккуратно, нецелесообразно, нерационально, просто по желанию своей левой ноги кремлевские властители пользуются, растрачивают богатства Сибири и Дальнего Востока! Кромсают как личную свою собственность, делят по своему усмотрению миллиарды, а мы здесь сползаем в нищету!
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местный-2
1 0
2013 г. Член Общественного Совета Российского еврейского конгресса, доктор философии Гарвардского университета, профессор Высшей школы экономики — авторитет Евгении Альбац не вызывает сомнений. И к ее высказываниям нельзя не прислушаться. Сибирь она называет отдельной огромной страной.
Евгения Альбац: «Мне кажется абсолютно неизбежным, что так или иначе Сибирь станет какой-то частью, экономическим каким-то вассалом Китая».
Рассуждения о необходимости разделению России по Уральскому хребту стали предметом ярой дискуссии.
Думцы говорят: закручивается «программа по ликвидации страны» — недоброжелатели начали действовать. Сама же журналистка заявляет, что ее слова «нагло переврали».
Политологи говорят о том, что дробление России очень выгодно для недоброжелателей России. Когда отдельные группы россиян почувствуют себя только уральцами, сибиряками, ярославцами и прочими группами, одной мощной страны уже не будет.

Слона нельзя есть целиком сразу - подавишься. А вот если отрезать понемножку и частями - тогда и самому приятно, и даже, вы не поверите, для слона не так трагично.
Намечаются примерные контуры разделки туши?
закручивается «программа по ликвидации страны».....или другими словами "Намечаются примерные контуры разделки туши?"
_____________
Полностью согласен.Именно для этого и вбросили эту тему.Важно очень,чтобы она была на слуху...обсуждения,в том числе на ТВ,приветствуются.
Попробуй потом создай Великий и Могучий заново.
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