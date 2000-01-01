В редакцию сайта ВашГород.ру обратились жильцы дома № 8 на улице Циолковского, которые вынуждены жить в опасной квартире. Дело в том, что из-за плохой работы управляющей компании в их квартире появилась плесень и грибок.

Корреспондент ВашГород.ру выехал на место и узнал о проблемах отчаявшихся жителей.

«Управляющая компания МП „Жилфонд“ обслуживала наш дом, но ничего не делала. Куда уходили наши деньги не понятно. Из-за того, что стыки между панелями дома не заделаны как следует в квартиру попадает огромное количество конденсата. Из-за этого на стенах появился опасный грибок», — сообщила Анастасия, жительница квартиры № 46.

По словам горожан, сначала с грибком и плесенью пытались бороться самостоятельно. Однако после того, как «заразу» удавалось удалить со стен химическими методами, она снова начинала распространяться. В итоге чтобы хоть как-то минимизировать опасный вред для здоровья жители приобрели лампу для кварцевания комнаты.

«Сейчас наш дом перешёл к УК „Веста“. В Компании нам пообещали запенить швы весной. Однако нам не понятно, почему это делается только сейчас? Почему этого не делал МП „Жилфонд“? Капитального ремонта в нашем доме не было около 12 лет. В фундаменте дома две трещины, подвал в воде, а оторвавшийся бетонный осколок плиты разбил нам окно. Жители уже все отчаялись, радуются, что хотя бы отопление и вода есть», — добавляет Анастасия.

Новокузнечане не намерены сидеть сложа руки. Они планируют подать иск в суд на управляющую компанию МП «Жилфон» и возместить ущерб за испорченный ремонт в квартире и моральный вред.