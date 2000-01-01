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В Новокузнецке рушится дом: бетонные осколки разбивают стекла, плесень «атакует» жителей

Сегодня 14:51
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В редакцию сайта ВашГород.ру обратились жильцы дома № 8 на улице Циолковского, которые вынуждены жить в опасной квартире. Дело в том, что из-за плохой работы управляющей компании в их квартире появилась плесень и грибок.

Корреспондент ВашГород.ру выехал на место и узнал о проблемах отчаявшихся жителей.

«Управляющая компания МП „Жилфонд“ обслуживала наш дом, но ничего не делала. Куда уходили наши деньги не понятно. Из-за того, что стыки между панелями дома не заделаны как следует в квартиру попадает огромное количество конденсата. Из-за этого на стенах появился опасный грибок», — сообщила Анастасия, жительница квартиры № 46.

По словам горожан, сначала с грибком и плесенью пытались бороться самостоятельно. Однако после того, как «заразу» удавалось удалить со стен химическими методами, она снова начинала распространяться. В итоге чтобы хоть как-то минимизировать опасный вред для здоровья жители приобрели лампу для кварцевания комнаты.

«Сейчас наш дом перешёл к УК „Веста“. В Компании нам пообещали запенить швы весной. Однако нам не понятно, почему это делается только сейчас? Почему этого не делал МП „Жилфонд“? Капитального ремонта в нашем доме не было около 12 лет. В фундаменте дома две трещины, подвал в воде, а оторвавшийся бетонный осколок плиты разбил нам окно. Жители уже все отчаялись, радуются, что хотя бы отопление и вода есть», — добавляет Анастасия.

Новокузнечане не намерены сидеть сложа руки. Они планируют подать иск в суд на управляющую компанию МП «Жилфон» и возместить ущерб за испорченный ремонт в квартире и моральный вред.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
плесень дом рушится УК Веста МП Жилфонд

Комментарии (11)

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Strange
6 1
жесть! а УК "Веста" давно известна как не самая честная организация.
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Не ныли
6 1
Ну не знаю! Нашему дому 55 лет. Несколько лет назад у нас в квартире на кухне началась такая же история - полезла плесень. Я нашел трещину от подъездного окна и заделал, а на кухне сняли штукатурку, заделали щели, обработали все купоросом и заделали снова. На всё- про всё, ушло 2 дня, т.к. делали всё после работы. И вот прошло уже 15 лет, никакой сырости и плесени нет!
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Анонимный пользователь
1 0
Ну не знаю! Нашему дому 55 лет. Несколько лет назад у нас в квартире на кухне началась такая же история - полезла плесень. Я нашел трещину от подъездного окна и заделал, а на кухне сняли штукатурку, заделали щели, обработали все купоросом и заделали снова. На всё- про всё, ушло 2 дня, т.к. делали всё после работы. И вот прошло уже 15 лет, никакой сырости и плесени нет!
Стыки можно и самому заделать - вызываешь монтажников они запенивают всего-то за 5 000 рублей, только такие бешеные денжища платим укашкам, а толку?
ответить
1
11 0
Сейчас цена на секции упадет по этому адресу. Раньше если рассматривал вариант покупки в этом доме, то теперь уже нет.
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Ага
1 0
Стыки можно и самому заделать - вызываешь монтажников они запенивают всего-то за 5 000 рублей, только такие бешеные денжища платим укашкам, а толку?
А я на даче сам купил баллончик с монтажной пеной и запенил!
Сейчас будут спорить и судиться несколько лет, дом сгниет.
ответить
***
0 1
Стыки можно и самому заделать - вызываешь монтажников они запенивают всего-то за 5 000 рублей, только такие бешеные денжища платим укашкам, а толку?
Заделка 1 п.м. шва стоит 250 — 300 рублей. Протяженность швов однокомнатной кв. в нашем доме — 17 м., а угловой двушки — 54 м. Заплатил дань и ремонтируй сам?
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@
1 0
жесть! а УК "Веста" давно известна как не самая честная организация.
Или вообще возглавляет список самых нечестных.
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.
0 1
Написать заявление в УКашку и зарегестрировать его в их приемной, или отправить заказным с уведомлением. После истечении сроков реагирования для принятия мер по заявлению сами вызываем мастеров и делаем сами. Подаем в суд на УКашку с взысканием трат и всех видов компенсаций, штрафов. Получаем деньги. Работает, проверено, и не так долго и муторно как сперва кажется.
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житель
0 0
жесть! а УК "Веста" давно известна как не самая честная организация.
вы назовите хоть одну честную аж интересно
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житель
1 0
жесть! а УК "Веста" давно известна как не самая честная организация.
все ук работают по принципу отъема денег ,материал закупается самый дешманский не никондиция ,а именно дешман труба срок которой 10-15 лет умирает за 1-3 года
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Угрюмый валун
1 0
Эти четыре дома давно пора снести причем вместе с проживающим там контингентом
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