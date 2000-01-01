Многие россияне жалуются на большой выбор молока в магазинах, но невозможность купить качественное. Эту проблему обещают исправить, изменив ГОСТ на сырое молоко.

Сейчас многие производители экономят на кормах и дают коровам азотсодержащие добавки. Во время производства животным молока азот никуда не исчезает, а образует неорганический белок. Последний не усваивается людьми и вреден для пищеварения, пишут Известия.

А с поправками в ГОСТе молоко с содержанием небелкового азота более 0,038 миллиграмм-процента станет считаться фальсификатом и не попадёт на прилавки магазинов.

Окончательно изменения в ГОСТе сформулируют в конце февраля и затем отправят на рассмотрение в Росстандарт.