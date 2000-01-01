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В России изменят качество молока

Сегодня 14:51
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Многие россияне жалуются на большой выбор молока в магазинах, но невозможность купить качественное. Эту проблему обещают исправить, изменив ГОСТ на сырое молоко.

Сейчас многие производители экономят на кормах и дают коровам азотсодержащие добавки. Во время производства животным молока азот никуда не исчезает, а образует неорганический белок. Последний не усваивается людьми и вреден для пищеварения, пишут Известия.

А с поправками в ГОСТе молоко с содержанием небелкового азота более 0,038 миллиграмм-процента станет считаться фальсификатом и не попадёт на прилавки магазинов.

Окончательно изменения в ГОСТе сформулируют в конце февраля и затем отправят на рассмотрение в Росстандарт.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: mozhga.net
продукты молоко Росстандарт

Комментарии (6)

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Jackie
14 0
я вообще не знаю, что добавляют в молоко, покупаю себе и коту, и оно стоит в холодильнике по неделе, и ничегошеньки ему не случается....химия одна...
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местный-2
2 0
Все вопросы к компаниям "Пепсико" и «ДЭЙРИ ДжейВи Холдингс Лим.» (Кипр) ...ну и еще там мелочь всякая.
"Первенец госсобственности в пищевой индустрии – «Ирбитский молочный завод». Производит правда всего около 1% отечественной молочной продукции. В остальном – PEPSI и прочие околооффшорные иностранцы".
Данные 2012 года.

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Леонора
4 0
Магазинное "молоко" и молоком нельзя назвать,пусть производители лакают его сами
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Венz
5 0
За последние 25 лет 100% продуктов продаваемых на территории бывшей РСФСР остались продуктами лишь по названию. Сегодня того и гляди, что питаясь закупленными в магазинах продуктами повторишь судьбу братца Иванушки из сказки про Алёнушку. Наверно по этому московская элита питается заграничными продуктами, или с использованием заграничных полуфабрикатов.
Сегодня только немолодые люди могут помнить настоящий вкус настоящих продуктов, продаваемых в СССР. Да и не только пищевых товаров...
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