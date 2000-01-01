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Странная тень на видео напугала интернет

Сегодня 15:27
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В сети набирает популярность ролик, выложенный на «Ютьюбе» 16 января. Видео уже напугало более 150 000 человек и продолжает распространяться.

На видео с девочкой, исполняющей песню, на заднем плане проскальзывает чёрная тень с горящими глазами.

«Сестра моего друга была дома одна и делала видео в Musical. ly (приложение для создание клипов — прим.ред.). Она загрузила это видео и сперва не осознала, что что-то есть на заднем плане, пока позже не пересмотрела… это справа от экрана, над её левым плечом, в начале видео. Из домашних животных у них только кошка», — рассказал выложивший ролик.

В комментариях принялись гадать, что же на видео. Многие заметили, что на заднем плане пробежал человек в парандже. А жуткий эффект получился, так как ролик позже ускорили. Другие подумали, что странная тень — это кот, спускающийся с лестничных ступенек.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о другом популярном видео, снятом якобы в доме с привидениями.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: кадр видео
паранормальные явления призрак привидения

Комментарии (3)

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Читатель
7 0
Бедный интернет. Напугался)))
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Сталин
4 0
это кот на задних лапах пробежался
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житель
0 1
150000 больных америкосов и их число растет ! Путин пробежал это
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