В сети набирает популярность ролик, выложенный на «Ютьюбе» 16 января. Видео уже напугало более 150 000 человек и продолжает распространяться.

На видео с девочкой, исполняющей песню, на заднем плане проскальзывает чёрная тень с горящими глазами.

«Сестра моего друга была дома одна и делала видео в Musical. ly (приложение для создание клипов — прим.ред.). Она загрузила это видео и сперва не осознала, что что-то есть на заднем плане, пока позже не пересмотрела… это справа от экрана, над её левым плечом, в начале видео. Из домашних животных у них только кошка», — рассказал выложивший ролик.

В комментариях принялись гадать, что же на видео. Многие заметили, что на заднем плане пробежал человек в парандже. А жуткий эффект получился, так как ролик позже ускорили. Другие подумали, что странная тень — это кот, спускающийся с лестничных ступенек.

Ранее ВашГород.ру рассказывал о другом популярном видео, снятом якобы в доме с привидениями.