Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #КРЕЩЕНИЕ2017
Новокузнечане массово болеют гриппом и ОРВИ: эпидпорог превышен в 2 раза

Россиянин бросился в горящий дом, чтобы спасти кошку и собаку

Сегодня 18:00
951

Пермяк Янис Шкапарс голыми руками вытащил из горящего дома своих кота и собаку. Пожарные отказались помочь, утверждает мужчина.

Питомцы были в квартире одни, когда она загорелась. Где в этот момент был сам Янис, неизвестно. По его прибытии людей из здания уже эвакуировали, и хозяин попросил пожарных вытащить животных, но ему отказали. Тогда пермяк сам бросился в дом.

Из-за дыма в квартире не было ничего видно. С помощью фонарика на телефоне мужчине удалось найти питомцев — они лежали на полу у телевизора. Той-терьер Мартин шевелился, а кот уже не подавал признаков жизни, пишет Лайф.

Внизу Янис сделал животным непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Спустя некоторое время Мартин очнулся.

Сейчас пёс почти оправился после шока. Кота, к сожалению, спасти не удалось.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: vk.com/Янис Шкапарс
пожар животные неравнодушие

Комментарии (8)

Добавить комментарий
1
46 0
Иногда животных жалко больше чем некоторых человекоподобных.
ответить
z
0 13
Иногда животных жалко больше чем некоторых человекоподобных.
Людям жалостью не поможешь это вы правы.
Заголовок и текст статьи, изрядно ржачный. Журналист бросился на ноутбук, чтобы написать статью. Буквы он нажимал голыми руками, пожарники отказались ему помочь.
ответить
Житель
22 1
Для нормальных людей домашние питомцы это члены семьи. И спасать их это естественно. Мы в ответе за тех кого приручили.
ответить
Катерина
15 0
До слез... Ну хотя бы тоя спас, утешение.
ответить
Наверняка ЕДИНОРОС
0 0
Единоросы самые заботливые и душевные челы !
Сплошь и рядом - хоть в Кремле, возьми, хоть наши неверовцы - ну о-о-о-очень душевные члены.
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ