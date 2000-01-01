Новокузнечанка предупредила горожан о новых мошенниках. Жулики обманывают сердобольных граждан, помогающих бездомным животным в сообществе «Кот и пёс».

По словам женщины, она перевела на счёт передержки 400 рублей и отписалась об этом в комментарии. А затем появились мошенники.

«В течение минуты к моему комментарию приходит просьба отписаться на личной страничке от неизвестного мужчины. После он попросил подтвердить мой перевод и отослать на номер Сбербанка, 900, некую комбинацию и сумму. Но с меня уже списали 400 руб, и перевод я делаю не в первый раз! После того, как я написала свой номер, мне пришло сообщение о совершаемой покупке на сумму 400 руб. Подтвердить — отправьте любое слово, отказаться — отправьте 0», — рассказала горожанка.

К счастью, новокузнечанка успела заподозрить неладное и не попалась на удочку жуликов. Она просит горожан всё равно не переставать помогать животным.

А те, кто боятся нарваться на мошенников, могут отдавать корма и деньги на еду лично волонтёрам на ярмарке питомцев. Мероприятие организуют каждую среду у «Коммунара».