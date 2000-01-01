Американские учёные провели большое исследование и предположили, что сидячий образ жизни ведёт к раннему старению.

В своём эксперименте учёные наблюдали за здоровьем почти полутора тысяч пожилых американок, исследуя их анализы и сравнивая с образом жизни. Выяснилось, что пенсионерки, сидящие в день около 10−13 часов, были биологически на 9 лет старше своих энергичных сверстниц. А активные женщины сохраняли сравнительную молодость организма, пишет РИА Новости.

Виной всему теломеры, объясняют учёные. Это участки хромосом в клетках человеческого тела. Они защищают ДНК от повреждений. Чем длиннее они, тем лучше защищён генетический код и тем медленнее стареет человек. И у активных пенсионерок теломеры были оптимального размера, в отличие от ведущих сидячий образ жизни.