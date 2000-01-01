Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #КРЕЩЕНИЕ2017
Новокузнечане массово болеют гриппом и ОРВИ: эпидпорог превышен в 2 раза

Учёные рассказали о ещё одной причине раннего старения

Сегодня 08:00
622

Американские учёные провели большое исследование и предположили, что сидячий образ жизни ведёт к раннему старению.

В своём эксперименте учёные наблюдали за здоровьем почти полутора тысяч пожилых американок, исследуя их анализы и сравнивая с образом жизни. Выяснилось, что пенсионерки, сидящие в день около 10−13 часов, были биологически на 9 лет старше своих энергичных сверстниц. А активные женщины сохраняли сравнительную молодость организма, пишет РИА Новости.

Виной всему теломеры, объясняют учёные. Это участки хромосом в клетках человеческого тела. Они защищают ДНК от повреждений. Чем длиннее они, тем лучше защищён генетический код и тем медленнее стареет человек. И у активных пенсионерок теломеры были оптимального размера, в отличие от ведущих сидячий образ жизни.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: beautytips.work
ученые старение

Комментарии (3)

Добавить комментарий
Всё правда
2 0
Соседская бабушка, метр с кепкой ростом, в прошлом блокадница, работала на заводе до шестидесяти с хвостиком, мотала электродвигатели. Потом вечно на улице торчала, и вечно бегом бегала. Водочкой почти до 70 баловалась. Лет до 80 казалось ей сносу не будет, буквально бегом на пятый этаж забегала, давление - хоть в космос запускай! Вот только успокаиваться начала, темпы сбавила, когда под 90 подкатило.
ответить
Кузбассовский кузбассовец из Кузбасса
0 0
То есть, если бабка с короткими теломерами начнёт тусить не по-децки, её теломеры станут длиннее?
А вообще, это называется ломиться в открытую дверь, открыть Америку, изобрести велосипед...
И с активностью, и с пассивностью давно всё ясно. Например те же обожаемые нами "американские учёные" появились в результате как раз активности
ответить
1
0 0
То есть, если бабка с короткими теломерами начнёт тусить не по-децки, её теломеры станут длиннее?
А вообще, это называется ломиться в открытую дверь, открыть Америку, изобрести велосипед...
И с активностью, и с пассивностью давно всё ясно. Например те же обожаемые нами "американские учёные" появились в результате как раз активности
как и имя -букв много, а смыла нет,,,,,,,,,,,,,
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ