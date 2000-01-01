Из-за опоздания «скорой помощи» в новогоднюю ночь кемеровчанке Марии Сазоновой пришлось рожать дома. Приезда медиков ждали больше трёх часов, утверждает мама женщины.

В итоге роды у кемеровчанки приняли муж и старший сын, не имеющие медицинского образования. А приехавшие врачи якобы приказали женщине самой спускаться к машине, что, по словам матери Марии Татьяны, недопустимо. В больнице же кемеровчанку долго не могли принять из-за пересменки и отсутствия родового сертификата.

У родившейся на 29-й неделе девочки, которую назвали Полиной, развилась пневмония, пишет «Газета Кемерова». Малышку положили в реанимацию, за её жизнью борются врачи. Уход за ребёнком семью вполне устраивает, а вот на действия врачей в новогоднюю ночь кемеровчане пожаловались в прокуратуру.

Правоохранители выяснят все обстоятельства дела.