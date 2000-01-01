В Кузбассе спустя почти 4 года вынесли приговор командиру взвода ДПС из Юрги. Нечестный полицейский помогал своим знакомым уйти от проверок.

Командир взвода попался в апреле 2013 года. Его подчинённый остановил машину за превышение скорости. Пока инспектор шёл к автомобилю, водитель позвонил обвиняемому и попросил решить вопрос без проверки документов, ведь у него не было водительских прав.

Командир приказал инспектору оставить машину в покое. Тот подчинился и отпустил нарушителя. Однако нечестного полицейского поймали сотрудники ФСБ, сообщили в кузбасском Следкоме.

Недавно над полицейским состоялся суд. Теперь он отправится на 1 год и 2 месяца в колонию-поселение.