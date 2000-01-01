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Командир взвода ДПС в Кузбассе крышевал водителя без прав

Сегодня 12:30
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В Кузбассе спустя почти 4 года вынесли приговор командиру взвода ДПС из Юрги. Нечестный полицейский помогал своим знакомым уйти от проверок.

Командир взвода попался в апреле 2013 года. Его подчинённый остановил машину за превышение скорости. Пока инспектор шёл к автомобилю, водитель позвонил обвиняемому и попросил решить вопрос без проверки документов, ведь у него не было водительских прав.

Командир приказал инспектору оставить машину в покое. Тот подчинился и отпустил нарушителя. Однако нечестного полицейского поймали сотрудники ФСБ, сообщили в кузбасском Следкоме.

Недавно над полицейским состоялся суд. Теперь он отправится на 1 год и 2 месяца в колонию-поселение.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: linkis.com
ФСБ дпс превышение должностных полномочий крышевание

Комментарии (3)

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Корифей
2 0
Ни хрена себе как долго суд шёл
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1
4 1
на дворе 2017!!! поймали в 2013!!! как так ???
в 2016 был случай водитель спорил с гайцами снимал на телефон , телефон отобрали ,заломали руки, обвинили в нападении и в этом же году посадили!!!! телефон так и не вернули (но это меньшая из бед). причем дали (могу ошибиться) 4 года.
то есть водилу посадят а с ментом будут очень долго разбираться и можт(99%) отпустят???!!!
менты не люди??? отдельная каста ?
п.с. страна где правят ********** *** *******************************************.
кому интересно посмотрите какой первый указ подписал пУТИН у меня лично нет слов..............
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