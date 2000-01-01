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На пожаре в Новокузнецке спасли 11 человек

Сегодня 14:05
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Утром 21 января в Новоильинском районе загорелась девятиэтажка. Пожарные вывели из горящего здания 11 человек.

Сигнал о возгорании поступил в 06.02. Пламя охватило квартиру на 5-м этаже в доме на Косыгина. Когда пожарные прибыли, огонь уже вырывался из окна, а подъезд был сильно задымлен.

На балконе помощи спасателей ждал новокузнечанин, который не мог сам выйти из горящего помещения. Пожарные эвакуировали его по автолестнице и передали врачам «скорой помощи», сообщили в областном ГУ МЧС.

Огнеборцы также вывели из дома ещё 10 человек, из них двое детей. Пламя же потушили в 06.24. Предварительно, пожар возник из-за неосторожности при курении.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ekibastuz.kz
пожар Новоильинский район МЧС

Комментарии (1)

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Герои-пожарные людей спасают, герои-гаишники нарушителей крышуют. Ничего не меняется, значит город ещё жив!
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