Утром 21 января в Новоильинском районе загорелась девятиэтажка. Пожарные вывели из горящего здания 11 человек.

Сигнал о возгорании поступил в 06.02. Пламя охватило квартиру на 5-м этаже в доме на Косыгина. Когда пожарные прибыли, огонь уже вырывался из окна, а подъезд был сильно задымлен.

На балконе помощи спасателей ждал новокузнечанин, который не мог сам выйти из горящего помещения. Пожарные эвакуировали его по автолестнице и передали врачам «скорой помощи», сообщили в областном ГУ МЧС.

Огнеборцы также вывели из дома ещё 10 человек, из них двое детей. Пламя же потушили в 06.24. Предварительно, пожар возник из-за неосторожности при курении.