Скандально известная участница «Дома-2» Елизавета Полыгалова решила вспомнить школьные годы и снова села за парту.

Вскоре всем парам из шоу предстоит сдать экзамены, которые для них проведут школьники. Выяснится, как хорошо жители «Дома-2» помнят всё то, чему их учили с 1 по 11 класс. Бывшая новокузнечанка Елизавеста Полыгалова осталась без мужчины и поэтому сама в состязании участие не примет, но помогает другой паре.

К слову, за сердце модели сейчас борются бодибилдер и танцор эротического шоу. А недавно к девушке решил приехать 180-килограммовый красноярец, бывший участник шоу «Взвешенные люди» Григорий Чистяков. Мужчина отправился автостопом до Москвы, где планирует добиться приглашения в «Дом-2».

Как уже сообщал ВашГород.ру, бывшая новокузнечанка Елизавета Полыгалова попала в «Дом-2» осенью 2016 года. За прошедшее время модель успела поучаствовать в драке и нелестно высказаться о своём родном городе.