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Новокузнецкая модель на Доме-2 снова села за парту

Сегодня 15:32
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Скандально известная участница «Дома-2» Елизавета Полыгалова решила вспомнить школьные годы и снова села за парту.

Вскоре всем парам из шоу предстоит сдать экзамены, которые для них проведут школьники. Выяснится, как хорошо жители «Дома-2» помнят всё то, чему их учили с 1 по 11 класс. Бывшая новокузнечанка Елизавеста Полыгалова осталась без мужчины и поэтому сама в состязании участие не примет, но помогает другой паре.

К слову, за сердце модели сейчас борются бодибилдер и танцор эротического шоу. А недавно к девушке решил приехать 180-килограммовый красноярец, бывший участник шоу «Взвешенные люди» Григорий Чистяков. Мужчина отправился автостопом до Москвы, где планирует добиться приглашения в «Дом-2».

Как уже сообщал ВашГород.ру, бывшая новокузнечанка Елизавета Полыгалова попала в «Дом-2» осенью 2016 года. За прошедшее время модель успела поучаствовать в драке и нелестно высказаться о своём родном городе.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВКонтакте
дом-2 Елизавета Полыгалова

Комментарии (9)

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1234
17 0
Григорий всех их съест даже с одним зубом. Видно что он настроен серьёзно .
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алекс
14 0
Вот они дети поколения 90х, жертвы ЕГЭ и глобального либерализма, воспитанные на планшетах и айфонах под девизами: под толкни в пропасть слабого, не завидуй отбери, будь состоятельнее и богаче ближнего своего, жалость это проявление слабости, уважай сильного....вот так и двигают по жизни ...всё на халяву, да сразу и много и желательно не своим трудом, а чужим....как говорится ни ума ни фантазии.
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?
9 0
Чего это Маргарита про Лизу решила напомнить, зачерпнуть погуще со дна выгребной ямы сортира?
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Екарный Бабай
9 0
Интересно с какой целью ВГ постоянно рекламирует эту так сказать даму,чья то родня?
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!
1 0
Григорий всех их съест даже с одним зубом. Видно что он настроен серьёзно .
Да уж, сразу видать, что жрун ещё тот!
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родня
0 10
Интересно с какой целью ВГ постоянно рекламирует эту так сказать даму,чья то родня?
Шёл бы ты лесом,убогий!
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!
0 0
не люблю обобщения, НО тут бы лучше написали - жительница Кузбассии
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охватила "гордость" за землячку
0 0
мондель в шнурках, шнуркастая мандель........
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