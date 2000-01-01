Пожар, разгоревшийся 21 января на Косыгина, унёс жизни двоих человек. Об этом сообщили в Следственном комитете по Кузбассу.

Первого погибшего, мужчину 49 лет, спасатели нашли в квартире, где случился пожар. В больнице от отравления угарным газом умерла новокузнечанка.

«За медицинской помощью обратились 10 человек, 6 человек, включая 2 несовершеннолетних детей, госпитализированы с признаками отравления угарным газом. 58 — летняя женщина скончалась в больнице», — рассказали в ведомстве.

По предварительной версии, ночью перед пожаром двое мужчин распивали в квартире спиртное. Они уснули, а соседи ближе к утру почувствовали запах дыма. Один из мужчин проснулся и успел выбежать на балкон. Второго спасти не удалось.

Как уже сообщал ВашГород.ру, предварительная причина пожара — неосторожность при курении. А все обстоятельства выяснит доследственная проверка.