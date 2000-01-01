Россиян возмутила ситуация, произошедшая в январе в одном из красноярских ночных клубов. Сотрудники охраны там не пустили внутрь девушку на инвалидной коляске.

Свой поступок охранники якобы мотивировали тем, что девушка может пострадать в случае драки. Красноярка вызвала начальника охраны, но и он был категоричен: мол, небезопасно людям в инвалидной коляске находиться в клубе.

Ситуация вызвала большой общественный резонанс. В Следкоме даже завели дело по статье «Действия, направленные на унижение человеческого достоинства человека по признакам принадлежности к социальной группе». За девушку заступилась певица Диана Гурцкая.

Руководство бара же заявило, что не пустили девушку в клуб, так как сопровождающие её друзья были пьяны и вызывающе себя вели. Об этом пишет «Проспект Мира».

Кто прав, выяснит доследственная проверка Следкома.