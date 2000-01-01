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Сибирячку на инвалидной коляске не пустили в ночной клуб

Сегодня 17:17
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Россиян возмутила ситуация, произошедшая в январе в одном из красноярских ночных клубов. Сотрудники охраны там не пустили внутрь девушку на инвалидной коляске.

Свой поступок охранники якобы мотивировали тем, что девушка может пострадать в случае драки. Красноярка вызвала начальника охраны, но и он был категоричен: мол, небезопасно людям в инвалидной коляске находиться в клубе.

Ситуация вызвала большой общественный резонанс. В Следкоме даже завели дело по статье «Действия, направленные на унижение человеческого достоинства человека по признакам принадлежности к социальной группе». За девушку заступилась певица Диана Гурцкая.

Руководство бара же заявило, что не пустили девушку в клуб, так как сопровождающие её друзья были пьяны и вызывающе себя вели. Об этом пишет «Проспект Мира».

Кто прав, выяснит доследственная проверка Следкома.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВКонтакте
дискриминация Красноярск инвалиды

Комментарии (4)

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Мнение
6 0
Не представляю девушку на инвалидной коляске в клубе. Все пьяные, музыка гремит, в туалет или в холл лишний раз не выйти, просто сшибут. Теснота. И чему обижаться? Кафе, открытые летние площадки для отдыха, парки, кинотеатр даже, если в проходе встать. А друзья тоже дают . Куда потащили девченку?
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1
1 0
фейс контроль обычный, много кого не пускают
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123
6 0
Развлечений-то кроме ночных клубов у нас нет. Вот в театр никто не запрещает ходить. Минусуйте)
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ПРК
0 0
Да она там неадекватно на входе вела себя с двумя дружками. Новости копируйте полностью, а не вырывайте из контекста
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