Жительница ЮАР наконец усыпила ребёнка и ушла из его комнаты необычным образом. Чтобы издавать как можно меньше звуков, женщина легла спиной на пол и поползла к выходу.

Видео на камерах наблюдения нашёл муж и выложил к себе на страничку «Фейсбука».

«Лучшее в камерах наблюдения дома — это возможность видеть, как твоя жена пытается уйти из комнаты после того, как уложила спать сына», — написал он.

К слову, у некоторых ролик, помимо умиления, вызвал испуг.

Ранее ВашГород.ру сообщал о видео с якобы призраком, вызвавшем обширное обсуждение в сети.