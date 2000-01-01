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Восемь человек отравились угарным газом при пожаре в Новокузнецке — администрация

Сегодня 18:13
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Восемь человек, в том числе четыре ребёнка, лежат в больнице с отравлением угарным газом после сильного пожара на Косыгина в Новокузнецке. Об этом рассказали в городской администрации.

Мэр города Сергей Кузнецов взял ситуацию на личный контроль. Он приказал оценить ущерб от пожара. С жителями занимаются соцработники, электричество в подъезде уже восстановили.

Власти решают, выделять ли пострадавшим материальную помощь, пишет SU.

Пожар на Косыгина произошёл рано утром 21 января, как уже сообщал ВашГород.ру. Погибли два человека.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: news2world.net
пожар Новоильинский район Косыгина

Комментарии (1)

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читательница
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Похоже Вам больше не о чем писать. Третья статья подряд,с не большими подробностями.
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