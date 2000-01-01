Восемь человек, в том числе четыре ребёнка, лежат в больнице с отравлением угарным газом после сильного пожара на Косыгина в Новокузнецке. Об этом рассказали в городской администрации.

Мэр города Сергей Кузнецов взял ситуацию на личный контроль. Он приказал оценить ущерб от пожара. С жителями занимаются соцработники, электричество в подъезде уже восстановили.

Власти решают, выделять ли пострадавшим материальную помощь, пишет SU.

Пожар на Косыгина произошёл рано утром 21 января, как уже сообщал ВашГород.ру. Погибли два человека.