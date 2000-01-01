Новосибирск Новокузнецк Кемерово Другой
#ЗИМАПРИШЛАНЕОЖИДАННО #ЭПИДЕМИЯГРИППА
Новосибирцев попросили помочь жертвам трагедии в конном клубе — открыт счёт

Сколько денег в месяц новокузнечане тратят на пакеты — обзор от ВашГород.ру

Сегодня 07:00
1254

Три недели тому назад новокузнечане отпраздновали Новый год и основательно закупались продуктами для праздничного стола. Приходя в магазины, мы чаще всего приобретаем там пакеты, которые нам заботливо предлагают ритейлеры. Дома почти у каждого есть пакет с пакетами, и, тем не менее, мы забываем взять его при походе в магазин и снова тратим деньги.

Между тем магазины ухитряются зарабатывать на нашей с вами забывчивости огромные деньги. «Пятёрочка», например, с помощью этого товара зарабатывает в год до 900 миллионов рублей, «Магнит» — 700 миллионов,

Редакция ВашГород.ру решила узнать, сколько на пакеты тратят новокузнечане. Для этого мы совершили покупки в магазинах разных продуктовых сетей в Новокузнецке.

В отдельных киосках и небольших магазинах чаще продают маечки за один рубль.

В среднем мы ходим в магазин за мелкими или большими покупками три-четыре раза в неделю, и далеко не все заботятся о том, чтобы под рукой был свой пакет. Нехитрые вычисления показывают, что в месяц мы тратим на этот не особо важный предмет от 25 до 80 рублей.

Сумма, конечно, небольшая, но, как говорят в народе, копейка рубль бережёт.

Автор: Маргарита Андреева
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВашГород.ру
магазины пакеты

Комментарии (10)

Добавить комментарий
Венz
11 2
Еще важен вред от пакетов, сложная утилизация. А вот многоразовые авоськи или бумажные пакеты выдерживающие до 3-4 кг советского периода, такого вреда и сложностей не приносили.
ответить
Гоша
18 3
А вообще то в приличных, уважающих себя торговых сетях маечки выдают покупателю бесплатно. И только у нас в России на этом наживаются. Правда бывают и исключения.. у Волкова маечки бесплатно, на рынках у некоторых продавцов тоже маечки бесплатно.
ответить
В
8 4
В "солнышке" раньше бесплатные пакеты были. Вообще самая нормальная сеть по деньгам, бала, постоянно очереди были на кассах. Почему сдулась, непонятно.
ответить
jil
9 0
А вообще то в приличных, уважающих себя торговых сетях маечки выдают покупателю бесплатно. И только у нас в России на этом наживаются. Правда бывают и исключения.. у Волкова маечки бесплатно, на рынках у некоторых продавцов тоже маечки бесплатно.
минусуют продавцы маечек))
ответить
: )
0 3
минусуют продавцы маечек))
а продавцы тапочек плюсуют +++++++++++++++++
ответить
Бусина
1 0
В "солнышке" раньше бесплатные пакеты были. Вообще самая нормальная сеть по деньгам, бала, постоянно очереди были на кассах. Почему сдулась, непонятно.
А потому что их не перекредитовали, вот и сдулась.А не перекредитовали потому, что Магниты, Ленты и Ошаны должны были сюда зайти!!!! Баковский сговор и подвел Солнышко к банкротсву.
ответить
((
3 0
А вообще то в приличных, уважающих себя торговых сетях маечки выдают покупателю бесплатно. И только у нас в России на этом наживаются. Правда бывают и исключения.. у Волкова маечки бесплатно, на рынках у некоторых продавцов тоже маечки бесплатно.
Не смешите. Стоимость пакетов заложена в стоимость товаров, если они "бесплатные". Не бывает ничего бесплатного. Даже за сыр в мышеловке кто-то должен заплатить.
ответить
Максим
0 3
Помню, в 2008 когда кризис был, стали маечки платные. До этого в Марие Ра они были бесплатны.
ответить
Житель города
0 0
В Ближнем пакеты по 1,5 руб, 3,5 руб, и по 5,5. !!!по 1,5 разве что выдержит булку хлеба и пакет молока(((
ответить
TigerShot89 8948
0 0
А вообще то в приличных, уважающих себя торговых сетях маечки выдают покупателю бесплатно. И только у нас в России на этом наживаются. Правда бывают и исключения.. у Волкова маечки бесплатно, на рынках у некоторых продавцов тоже маечки бесплатно.
В АШАНе обычные маечки итак выдают бесплатно. А зеленый пакет за деньги уже для более тяжелых покупок...
ответить
Оставить комментарий
ВСЕ НОВОСТИ