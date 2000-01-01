Три недели тому назад новокузнечане отпраздновали Новый год и основательно закупались продуктами для праздничного стола. Приходя в магазины, мы чаще всего приобретаем там пакеты, которые нам заботливо предлагают ритейлеры. Дома почти у каждого есть пакет с пакетами, и, тем не менее, мы забываем взять его при походе в магазин и снова тратим деньги.

Между тем магазины ухитряются зарабатывать на нашей с вами забывчивости огромные деньги. «Пятёрочка», например, с помощью этого товара зарабатывает в год до 900 миллионов рублей, «Магнит» — 700 миллионов,

Редакция ВашГород.ру решила узнать, сколько на пакеты тратят новокузнечане. Для этого мы совершили покупки в магазинах разных продуктовых сетей в Новокузнецке.

В отдельных киосках и небольших магазинах чаще продают маечки за один рубль.

В среднем мы ходим в магазин за мелкими или большими покупками три-четыре раза в неделю, и далеко не все заботятся о том, чтобы под рукой был свой пакет. Нехитрые вычисления показывают, что в месяц мы тратим на этот не особо важный предмет от 25 до 80 рублей.

Сумма, конечно, небольшая, но, как говорят в народе, копейка рубль бережёт.