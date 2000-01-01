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Курение вызывает шизофрению — ученые

Сегодня 08:00
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Британские ученые обнаружили связь между курением и психическим состоянием человека. Так, по словам экспертов, вредная привычка может привести к серьезным «проблемам с головой».

Как сообщает runews24.ru, специалисты провели тесты, в которых участвовали 250 тысяч некурящих и 15 тысяч курящих респондентов. Выяснилось, что токсичные вещества, находящиеся в составе сигарет, воздействовали на психику, в частности, к шизофрении.

Учёные отмечают, матерые курильщики рискуют своим здоровьем в разы больше, чем среднестатистический некурящий человек.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: m.novayagazeta-ug.ru
британские учёные шизофрения исследование ученых

Комментарии (7)

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Марыся
16 0
в стране, которой процветает воровство и коррупция, борются с курением))))
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а?
0 0
Кто это всё из британских источников поставляет новости?
ответить
местный-2
2 0
Сколько у них тестируемых,на земле столько людей нет.
Ребята деньги расписывают и тихонько покуривают в стороне и ведь не проверишь результаты их якобы исследований.А может их и вовсе не существует этих британских ученых.
Ну ладно...Бог с ними,то о чем они пытаются донести ,все итак знают.
Сборище таких Капитанов Очевидность.
ответить
22
1 0
Сколько у них тестируемых,на земле столько людей нет.
Ребята деньги расписывают и тихонько покуривают в стороне и ведь не проверишь результаты их якобы исследований.А может их и вовсе не существует этих британских ученых.
Ну ладно...Бог с ними,то о чем они пытаются донести ,все итак знают.
Сборище таких Капитанов Очевидность.
я смотрю бабы отупели
ответить
222
0 0
Всё правильно.
Только больные люди ЗА ТАКИЕ ДЕНЬГИ могут покупать это дерьмо и добровольно травиться им.
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прохожий
0 0
А то я и смотрю что большинство депутатов курят
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