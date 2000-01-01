Британские ученые обнаружили связь между курением и психическим состоянием человека. Так, по словам экспертов, вредная привычка может привести к серьезным «проблемам с головой».

Как сообщает runews24.ru, специалисты провели тесты, в которых участвовали 250 тысяч некурящих и 15 тысяч курящих респондентов. Выяснилось, что токсичные вещества, находящиеся в составе сигарет, воздействовали на психику, в частности, к шизофрении.

Учёные отмечают, матерые курильщики рискуют своим здоровьем в разы больше, чем среднестатистический некурящий человек.