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Реальные пенсии россиян снизились

Сегодня 09:00
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Реальные пенсии в России могут в дальнейшем снижаться ежегодно на 0,5% из-за отмены индексации для работающих пенсионеров. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Несмотря на то что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии всё равно в перспективе трех лет снижаются», — сказал министр.

По его словам, для роста доходов пенсионеров следует развивать систему пенсий в стране. Топилин отметил, что «пенсионное обеспечение — это задача не только 2017 года — это очень длинная перспектива».

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: misanec.ru
доходы населения пенсии экономика Минтруда

Комментарии (13)

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Пенсионер, ветеран, инвалид
26 0
Подлый народец у нас при власти. Обворовывают старых да слабых. Набивают себе карманы, Бога не боятся, думают наверно вечно жить будут.
Для многих наших гос деятелей на том свете уже сковородки калят, да смолу в котлах греют.
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местный-2
2 0
Подлый народец у нас при власти. Обворовывают старых да слабых. Набивают себе карманы, Бога не боятся, думают наверно вечно жить будут.
Для многих наших гос деятелей на том свете уже сковородки калят, да смолу в котлах греют.
Есть несколько свободных сковородок....если будет не хватать.
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Читатель
4 1
Страну люблю. Государство - не очень.
Небольшой стаж есть, минимальную пенсию заплатят, а на большее надеяться бессмысленно. Поэтому дальше по возможности работаю неофициально. Все равно лечусь и пр платно - так дешевле в итоге. Нечего их спонсировать
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Васильев Владимир
4 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

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жека
0 0

Комментарий удален в соответствии с правилами публикаций комментариев.

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Имя есть
2 1
Страну люблю. Государство - не очень.
Небольшой стаж есть, минимальную пенсию заплатят, а на большее надеяться бессмысленно. Поэтому дальше по возможности работаю неофициально. Все равно лечусь и пр платно - так дешевле в итоге. Нечего их спонсировать
Прошу прощения, а на пенсии Вы тоже будете лечиться, покупать лекарства, исходя из своей минимальнозаработанной пенсии? Или все-таки будете претендовать на муниципальные поликлиники, больницы? Если, не дай Бог, какое-то нехорошее заболевание получите, по которому сейчас выдают бесплатно лекарства, от этого откажетесь? Это сейчас, пока молод, кажется, что пенсия за большими-большими горами, да и здоровье к тому времени останется прежним. Увы...все иначе. Оглянуться не успеете, а пенсия подошла. И что в итоге? Опять же, льготы за проезд, за оплату коммуналки для нынешних пенсионеров берутся не из воздуха. Из наших с вами, пока работаем, отчислений.
ответить
Роки
1 1
Страну люблю. Государство - не очень.
Небольшой стаж есть, минимальную пенсию заплатят, а на большее надеяться бессмысленно. Поэтому дальше по возможности работаю неофициально. Все равно лечусь и пр платно - так дешевле в итоге. Нечего их спонсировать
Любить надо страну сестру отца брата и мать а от государства нужно требовать.
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ваня
1 0
Страну, родину тоже надо любить, а вот правительство?...
ответить
Имя есть
1 0
Любить надо страну сестру отца брата и мать а от государства нужно требовать.
Требовать в том случае, когда сам выполняешь все обязательства. А когда трудишься на нелегальном основании, не платишь налоги, отчисления подоходного налога, в различные фонды, то какое право ты имеешь что-то требовать?
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Евгений
5 1
Самое непонятное: если я, будучи пенсионером, официально работающим, продолжая платить в пенсионный фонд, теряю право на индексацию, а работающий неофициально или вообще не работающий, не платящий более в пенсионный фонд, получает (в том числе, благодаря и моим взносам) индексацию! Они там, сидящие у власти, совсем тупые?
ответить
Читатель
2 0
Прошу прощения, а на пенсии Вы тоже будете лечиться, покупать лекарства, исходя из своей минимальнозаработанной пенсии? Или все-таки будете претендовать на муниципальные поликлиники, больницы? Если, не дай Бог, какое-то нехорошее заболевание получите, по которому сейчас выдают бесплатно лекарства, от этого откажетесь? Это сейчас, пока молод, кажется, что пенсия за большими-большими горами, да и здоровье к тому времени останется прежним. Увы...все иначе. Оглянуться не успеете, а пенсия подошла. И что в итоге? Опять же, льготы за проезд, за оплату коммуналки для нынешних пенсионеров берутся не из воздуха. Из наших с вами, пока работаем, отчислений.
Знаю много пенсионеров, в том числе шахтеров, которые получают минималку. Зато в ПФР все платили.
ответить
Пенсионер
1 0
И Матвиенко, и верхушка госдумы, и сам наш гарант давно пенсионеры. А за что же они так простых пенсионеров не любят и обирают? У них ведь доходы несравнимо мизерные, но те, кто пошёл на копеечные заработки сторожами да техничками, что бы хоть как-то удержаться на поверхности нищеты, они же платят в ПФ. Не хорошо власти поступают, не хорошо, и бессовестно!
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Имя есть
0 0
Знаю много пенсионеров, в том числе шахтеров, которые получают минималку. Зато в ПФР все платили.
А подробнее можно? Какие-то сказки венского леса полились.
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