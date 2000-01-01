Реальные пенсии в России могут в дальнейшем снижаться ежегодно на 0,5% из-за отмены индексации для работающих пенсионеров. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Несмотря на то что мы индексацию восстановили, но если мы посмотрим прогноз, то у нас реальные пенсии всё равно в перспективе трех лет снижаются», — сказал министр.

По его словам, для роста доходов пенсионеров следует развивать систему пенсий в стране. Топилин отметил, что «пенсионное обеспечение — это задача не только 2017 года — это очень длинная перспектива».