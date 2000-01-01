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Двое погибли, 10 — пострадали в страшном пожаре в Новокузнецке: возбуждено уголовное дело

Сегодня 10:00
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Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти двух человек на пожаре. Трагедия произошла 21 января в доме на улице Косыгина.

«В ходе тушения пожара обнаружено тело 49-летнего хозяина квартиры, где произошло возгорание. За медицинской помощью обратились 10 человек, 6 человек, включая 2 несовершеннолетних детей, госпитализированы с признаками отравления угарным газом. 58 — летняя женщина скончалась в больнице», — сообщили в Следственном комитете по Кемеровской области.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности. Проводятся экспертизы, чтобы установить причину пожара.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, мэр города Сергей Кузнецов взял ситуацию на личный контроль. Он приказал оценить ущерб от пожара. С жителями занимаются соцработники, электричество в подъезде уже восстановили.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: rostovgazeta.ru
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Комментарии (4)

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Екарный Бабай
8 3
5 раз одно и тоже пишите.
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123
6 4
Давайте на БИС еще одну новость про этот пожар
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читатель
3 0
Так г-н Шестаков то об этом еще не писал.
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Читатель
0 0
А как понять "взял ситуацию на личный контроль" ?
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