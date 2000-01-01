Новокузнецк и Кемерово смогут претендовать на деньги, которые выделили на развитие дорожной инфраструктуры в регионах. На реализацию это программы будут выделять по 30 миллиардов рублей ежегодно до 2019 года.

В ходе совещаний утверждено 37 агломераций из 34-х регионов России, которые получат средства из федерального бюджета на условиях софинансирования на развитие дорожной инфраструктуры. В их число попал Новокузнецк и Кемерово, сообщает SU.

Однако обязательным условием получения федеральных денег является софинансирование из местного бюджета. Так, если строительство или ремонт дороги стоит миллиард рублей, то на его реализацию из федерального бюджета выделят 625 миллионов рублей, и консолидированный областной и муниципальный бюджеты должны вложить также 625 миллионов.