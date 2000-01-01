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Новокузнецку и Кемерову дадут миллиарды из федерального бюджета на дороги

Сегодня 12:15
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Новокузнецк и Кемерово смогут претендовать на деньги, которые выделили на развитие дорожной инфраструктуры в регионах. На реализацию это программы будут выделять по 30 миллиардов рублей ежегодно до 2019 года.

В ходе совещаний утверждено 37 агломераций из 34-х регионов России, которые получат средства из федерального бюджета на условиях софинансирования на развитие дорожной инфраструктуры. В их число попал Новокузнецк и Кемерово, сообщает SU.

Однако обязательным условием получения федеральных денег является софинансирование из местного бюджета. Так, если строительство или ремонт дороги стоит миллиард рублей, то на его реализацию из федерального бюджета выделят 625 миллионов рублей, и консолидированный областной и муниципальный бюджеты должны вложить также 625 миллионов.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: 15minut.org
строительство дорог федеральный бюджет инфраструктура

Комментарии (5)

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Читатель
3 0
Вот так все и делается у нас.
Заголовок: дадут миллиарды.
Далее: могут претендовать, НО...
А город в финансовой ж***.
Так что закатайте губу
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Татьяна
0 0
совсем не выгодно местному бюджету, будем дальше по колдобинам гонять.
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Бусина
1 0
совсем не выгодно местному бюджету, будем дальше по колдобинам гонять.
Зато выгодно местным чиновникам!!! Мэрам-пэрам и т.д.!!!! Уже щас начнут разрабатывать план как стырить побольше, а сделать поменьше, и через пень колоду!!!!!
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Макс
4 0
Дай, догадаюсь... В кемеровском бюджете деньги к столетию найдутся для "софинансирования", а новокузнечанам скажут "ну вы там подержитесь, 400 лет не повод губу разворачивать", и потом, "мы для вас итак такое благо сделали: с трамваев на маршрутки пересадили, здоровья, счастья, ну и ещё чего там вам"...
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???
0 0
если строительство или ремонт дороги стоит миллиард рублей, то на его реализацию из федерального бюджета выделят 625 миллионов рублей, и консолидированный областной и муниципальный бюджеты должны вложить также 625 миллионов.
???????????????????????????????????

Что за гениальная схема развития дорожной инфраструктуры в регионах?! За то что стоит 1 млрд. надо потратить 1,3 млрд? и всё по закону??!!
625 млн. + 625 млн. =1,3 млрд.
300 миллионов законых куда, кому???
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