За последние 9 месяцев в 52 регионах России была снижена зарплата для учителей. Постепенное снижение оплаты труда объясняется недостатком финансов у местных бюджетов, сообщает dni24.com.
Это происходит за счет снижения стимулирующей части зарплаты, отметила зампред профсоюза работников народного образования и науки Татьяна Куприянова. Кроме того, данный факт отразился и на преподавателях вузов, доход которых снизился примерно на 2 процента.
В будущем планируется увеличить основную часть докладов.