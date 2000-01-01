Всё так. Популистское повышение окладов перед выборами произошло за счёт стимулирующего фонда, который итак усох, да его приходится ещё и по-копеечкам из бухгалтерии выковыривать. Если директора и заведующие ушлые, то выскребут, нет - мимо рта. Кроме того, счета ОУ тоже "на особом контроле", в случае чего без внимания не остаются...