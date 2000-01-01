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Зарплата учителей снизилась

Сегодня 13:30
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За последние 9 месяцев в 52 регионах России была снижена зарплата для учителей. Постепенное снижение оплаты труда объясняется недостатком финансов у местных бюджетов, сообщает dni24.com.

Это происходит за счет снижения стимулирующей части зарплаты, отметила зампред профсоюза работников народного образования и науки Татьяна Куприянова. Кроме того, данный факт отразился и на преподавателях вузов, доход которых снизился примерно на 2 процента.

В будущем планируется увеличить основную часть докладов.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: rostovgazeta.ru
учителя снижение цен Зарплаты учителей

Комментарии (4)

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Знающий
1 0
Всё так. Популистское повышение окладов перед выборами произошло за счёт стимулирующего фонда, который итак усох, да его приходится ещё и по-копеечкам из бухгалтерии выковыривать. Если директора и заведующие ушлые, то выскребут, нет - мимо рта. Кроме того, счета ОУ тоже "на особом контроле", в случае чего без внимания не остаются...
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Екарный Бабай
0 0
У врачей и медсестер тоже упала. Надож Донбассу помогать и Сирию бомбить.
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Екарный Бабай
0 0
У врачей и медсестер тоже упала. Надож Донбассу помогать и Сирию бомбить.
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давайте по закону
0 0
я бы написал комментарий, но делать этого я конечно не буду, свобода дороже)
Учителя свой выбор сделали на выборах. очень много видео их "трудов" на ютуб. Аххаххаахаха
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