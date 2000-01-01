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Эпидемия гриппа в Новокузнецке: отменили массовые мероприятия

Сегодня 14:45
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В Новокузнецке отменили культурно-массовые и спортивные мероприятия в закрытых помещениях. Также введен карантин в образовательных учреждениях, если в них отсутствует более 20% учащихся.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, пик эпидемии придётся на начало февраля. В Новокузнецке эпидпорог превышен в 2 раза. Лабораторно подтверждено 27 случаев гонконгского гриппа (H3N2).

В ряде школ объявлены внеплановые каникулы, также власти ограничили проведение массовых мероприятий. Все школы в Мысках и Междуреченске закрыли на карантин. Также не учатся дети в ряде школ Тайги и Юргинского района.

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: pravdapfo.ru
Роспотребнадзор медицина эпидемия гриппа гонконгский грипп

Комментарии (4)

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Мина
0 2
Ух...весело ,прикалываются над нами... В п/клинике рАкомдовали амбробене ...всЁ !..а в аптеке - отговорили, и - масло фрукт.впарили, а ведь 2 часа в очереди, чтобы одоин раз в жизни услышать, что ж все таки люди узнают в этих поликлиниках... Уж нет уж , и опять пойду в "свою " аптеку...
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Гость
5 3
Потому что не во всех учебных заведениях ставили прививки от гриппа.
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Повторите
2 0
27 случаев гонконгского гриппа это только в Новокузнецке?,или по области????
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Бусина
0 0
Ух...весело ,прикалываются над нами... В п/клинике рАкомдовали амбробене ...всЁ !..а в аптеке - отговорили, и - масло фрукт.впарили, а ведь 2 часа в очереди, чтобы одоин раз в жизни услышать, что ж все таки люди узнают в этих поликлиниках... Уж нет уж , и опять пойду в "свою " аптеку...
Это на каком тарабарском языке написали своё мнение?????
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