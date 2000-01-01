В Новокузнецке отменили культурно-массовые и спортивные мероприятия в закрытых помещениях. Также введен карантин в образовательных учреждениях, если в них отсутствует более 20% учащихся.

Как ранее сообщал ВашГород.ру, пик эпидемии придётся на начало февраля. В Новокузнецке эпидпорог превышен в 2 раза. Лабораторно подтверждено 27 случаев гонконгского гриппа (H3N2).

В ряде школ объявлены внеплановые каникулы, также власти ограничили проведение массовых мероприятий. Все школы в Мысках и Междуреченске закрыли на карантин. Также не учатся дети в ряде школ Тайги и Юргинского района.