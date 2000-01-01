СМИ сообщили о новых подробностях резонансного ДТП с участием адвоката Негодяева в Кемерове. Как сообщает SU, стало известно о втором пострадавшем в аварии. Мужчина находится в реанимации.

Напомним, кемеровский адвокат Вадим Негодяев стал фигурантом уголовного дела. Мужчину подозревают по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Все обстоятельства аварии станут известны после ряда экспертиз, рассказали в кузбасском Следкоме.

Смертельная авария, в которой поучаствовал Негодяев, произошла 22 декабря. Адвокат на автомобиле «БМВ» не справился с управлением и вылетел на автобусную остановку. 34-летняя кемеровчанка Светлана С. получила сильные травмы и скончалась.

Очевидцы сообщали, что ДТП произошло в том числе из-за плохого состояния дороги. Как уже рассказывал ВашГород.ру, позже это подтвердили в ГИБДД