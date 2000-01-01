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Адвокат на БМВ насмерть сбил кемеровчанку: новые подробности

Сегодня 16:00
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СМИ сообщили о новых подробностях резонансного ДТП с участием адвоката Негодяева в Кемерове. Как сообщает SU, стало известно о втором пострадавшем в аварии. Мужчина находится в реанимации.

Напомним, кемеровский адвокат Вадим Негодяев стал фигурантом уголовного дела. Мужчину подозревают по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Все обстоятельства аварии станут известны после ряда экспертиз, рассказали в кузбасском Следкоме.

Смертельная авария, в которой поучаствовал Негодяев, произошла 22 декабря. Адвокат на автомобиле «БМВ» не справился с управлением и вылетел на автобусную остановку. 34-летняя кемеровчанка Светлана С. получила сильные травмы и скончалась.

Очевидцы сообщали, что ДТП произошло в том числе из-за плохого состояния дороги. Как уже рассказывал ВашГород.ру, позже это подтвердили в ГИБДД

Автор: Михаил Шестаков
Источник: ВашГород.ру
Источник фото: ВКонтакте
дтп гибдд смертельная авария

Комментарии (9)

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местный-2
6 0
Там,в Кемерово, есть любители брать под особый контроль....или уже взяли?
Опять придется экспертизу в Москве делать?
ответить
Ваня
29 0
"плохое состояние дороги". До него по этой дороге проехала не одна сотня машин, но вылетел и сбил людей только он.
ответить
Вопрос
4 0
новые подробности?!
а не чо что я еще вчера это прочитал в других СМИ?
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Акрихин
0 5
новые подробности?!
а не чо что я еще вчера это прочитал в других СМИ?
Ответ:А зачем ты лезешь в эту новость ..сёдня)))?
Чтоб прочитать старую и выразить свою продвинутость?¿)))
ответить
Акрихин
5 4
"плохое состояние дороги". До него по этой дороге проехала не одна сотня машин, но вылетел и сбил людей только он.
Вань!
Жизнь так устроена...
Кого то Бог оберегает ...а кого то нет!
Кому то даёт урок.
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Алексей
2 0
"плохое состояние дороги". До него по этой дороге проехала не одна сотня машин, но вылетел и сбил людей только он.
Ездил там на днях, колея есть. Просто кому-то везет, кому-то нет.
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читатель
2 0
новые подробности?!
а не чо что я еще вчера это прочитал в других СМИ?
А Вы что, не привыкли еще к нашим журналистам ВГ???? Скоро снова будет подробности и т д . и т п. г-жа Андреева пишет, а г-н Шестаков-подробности и на оборот.
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Акрихин
0 0
Ответ:А зачем ты лезешь в эту новость ..сёдня)))?
Чтоб прочитать старую и выразить свою продвинутость?¿)))
Судя по минусам....(хотя это не показатель)
Для чего...читам и коментируем новости на ВГ?
Ведь много других ресурсов!Правда правила жёстче!
Что то известный критик и кляузник...мной не замечен на других местных ресурсах!
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